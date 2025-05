Le Vietnam, modèle de santé publique en Asie du Sud-Est

Le 20 mai, le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, a mis en lumière les progrès notables du pays, coïncidant avec le 50e anniversaire de sa réunification et de son partenariat avec l'OMS.

Parmi ses réalisations notables, le Vietnam a interdit l'an dernier les cigarettes électroniques et les produits du tabac chauffés. Cette interdiction couvre la production, le commerce, l'importation, le stockage, le transport et l'utilisation de ces produits. Cette mesure vise à protéger les jeunes générations et à réduire les coûts de santé à long terme. De plus, la couverture de l'assurance maladie atteint près de 95% de la population, incluant les ménages à faible revenu et les travailleurs informels, rendant ainsi les soins de santé plus accessibles et équitables.

Face aux défis posés par le changement climatique, le Vietnam - l’un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles - s’efforce également de renforcer la résilience de ses infrastructures de santé.

Le vice-ministre a salué le thème de l’édition 2024 de la WHA, "Un monde pour la santé", soulignant l’importance de la coopération et de la solidarité internationales. Il a exprimé sa reconnaissance pour le soutien constant de l’OMS, qui joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la santé des citoyens vietnamiens.

En marge de l'Assemblée, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a remis au Vietnam un certificat attestant l'éradication du trachome, une maladie oculaire invalidante. Cette avancée majeure, résultat de décennies d'efforts concertés en santé publique, représente une étape clé dans la prévention de la cécité évitable. Le Dr. Ghebreyesus a salué cet accomplissement, le qualifiant de preuve tangible de l'engagement du gouvernement vietnamien, du personnel médical et des communautés locales.

