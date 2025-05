Quand l’humain est au centre du développement

L’État considère le peuple comme centre, objectif, sujet et force motrice du développement national ; il respecte, garantit et défend les droits de l’homme - tel est le point de vue majeur énoncé dans la Résolution N° 27-NQ/TW du 9 novembre 2022, adoptée par le XIII e Comité central du Parti, sur la poursuite de la construction et du perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam dans la nouvelle période.

>> Penser autrement, agir autrement pour un avenir meilleur

>> Ressources humaines de qualité : les universités vietnamiennes misent sur l’innovation

>> Le Vietnam se distingue malgré le ralentissement économique mondial

Photo : VNA/CVN

La perspective de développement centrée sur l’humain n’est pas seulement un objectif à atteindre, elle est systématiquement mise en œuvre au Vietnam.

En abordant la question des droits de l’homme dans son ouvrage Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam, le feu secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a souligné que le Vietnam ne cherchait pas à atteindre un haut niveau de développement économique avant de réaliser le progrès et la justice sociale. Le pays ne sacrifie ni le progrès ni la justice sociale, au profit d’une simple croissance économique.

Prendre soin de la vie matérielle et spirituelle de la population - notamment par la réduction de la pauvreté, l’accès à l’éducation et aux soins médicaux - constitue une approche concrète plaçant l’humain au cœur du développement socio-économique.

Le Vietnam a révisé ses normes de pauvreté à huit reprises, afin de mieux répondre aux besoins fondamentaux de la population : 1993-1995 ; 1995-1997 ; 1997-2000 ; 2001-2005 ; 2006-2010 ; 2011-2015 ; 2016-2020 ; et 2021-2025.

Pour la période 1993-1995, le seuil de pauvreté définissait comme "affamés" les ménages ayant un revenu moyen par personne équivalant à moins de 13 kg de riz/mois en zone urbaine et moins de 8 kg en zone rurale. Les ménages pauvres étaient ceux dont le revenu était inférieur à 20 kg/mois en zone urbaine et à 15 kg en zone rurale.

Entre 2001 et 2005, le terme "ménage affamé" a été supprimé, et le seuil de pauvreté était défini par un revenu mensuel moyen par habitant de 80.000 dôngs en zones rurales montagneuses ou insulaires ; 100.000 dôngs en zones rurales du delta ; et 150.000 dôngs en zones urbaines.

Depuis 2016, le pays applique des normes de pauvreté multidimensionnelle, intégrant des critères de revenu et d’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, logement, eau et assainissement, information), pour identifier les ménages pauvres, quasi-pauvres et à revenu moyen.

Pour 2021-2025, les seuils de revenu sont de 1.500.000 dôngs/mois en zones rurales et 2.000.000 dôngs/mois en zones urbaines.

En 1993, 58,1% des ménages vietnamiens étaient pauvres. En 2015, ce chiffre était tombé à 9,88%, et en 2024, il n’était plus que de 1,93% (près de 600.000 ménages) selon les normes de pauvreté multidimensionnelle. En incluant les ménages quasi-pauvres, le taux a atteint 4,06 % en 2024, soit une baisse de 1,65 point par rapport à 2023.

Hô Chi Minh-Ville et la province de Bà Ria-Vung Tàu ont un taux de pauvreté de 0%, tout comme Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh et Bac Ninh, qui ne comptent plus de ménages pauvres.

Le Vietnam est le premier pays asiatique à adopter les normes de pauvreté multidimensionnelle et figure parmi les 30 premiers au monde en la matière.

Photo : VNA/CVN

D’après le rapport sur l’indice mondial de pauvreté multidimensionnelle (IPM) publié par le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) et l’OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative) de l’Université d’Oxford le 15 juillet 2023, le Vietnam faisait partie des 25 pays ayant réduit de moitié leur IPM en 15 ans.

Outre la réduction de la pauvreté, le pays a aussi accompli des avancées significatives sur les plans du PIB et du PIB par habitant.

En 1974, l’économie combinée du Nord et du Sud représentait moins de 22 milliards de dollars. Entre 1976 et 1980, la croissance du PIB n’était que de 1,4%, et même négative en 1980. En 2024, le PIB a atteint 476,3 milliards de dollars (près de 129 fois plus qu’en 1975), plaçant le Vietnam au 24e rang mondial en parité de pouvoir d’achat. Selon les prévisions du FMI, il atteindra 506 milliards de dollars en 2025.

En 1989, le revenu par habitant était de 96 dollars. En 2009, le pays était devenu un pays à revenu intermédiaire, avec un revenu moyen de 1.120 dollars. En 2024, le PIB par habitant est estimé à 4.700 dollars (environ 114 millions de dôngs), soit 58,75 fois plus qu’en 1975.

L'espérance de vie a également fortement progressé : de 38 ans en 1945, à 60 ans dans les années 1975-1980, et à 74,5 ans aujourd’hui.

Le pays compte actuellement environ 432.000 professionnels de santé, soit 14 médecins pour 10.000 habitants, avec 1.645 hôpitaux, dont 34 nationaux et près de 500 provinciaux. Le Vietnam prévoit une exonération universelle des frais médicaux entre 2030 et 2045.

Photo : VNA/CVN

D’après le ministère de la Santé, de 2026 à 2030, 90% de la population aura pleinement accès aux services de prévention et de promotion de la santé, et 100% bénéficiera d’un examen de santé annuel au moins. D’ici 2045, le système de santé national devrait répondre de manière complète, rapide et équitable aux besoins sanitaires, en assurant zéro reste à charge pour les assurés lors des soins.

À partir de l’année scolaire 2025-2026, le Vietnam exonérera aussi les frais de scolarité pour plus de 22 millions d’élèves, de la maternelle (à partir de 3 mois) jusqu’à la fin du lycée dans les établissements publics. Les élèves d’écoles privées recevront une compensation équivalente aux frais publics, financée par le budget de l’État.

Les dépenses publiques pour l’éducation représentent 4,9% du PIB. Depuis 2017, le Vietnam a généralisé l’éducation préscolaire pour les enfants de 5 ans, et toutes les 63 provinces et grandes villes du pays ont atteint une scolarisation primaire universelle à 100%.

Ces résultats illustrent clairement la mise en œuvre d’une politique centrée sur l’humain, reconnue et saluée par les Nations unies.

Le Rapport sur le développement humain (RDH) 2025 du PNUD Vietnam, publié le 12 mai 2025, indique que l’indice de développement humain (IDH) du Vietnam a atteint 0,766 en 2023, le classant dans le groupe à développement humain élevé (93e sur 193 pays et territoires). De 1990 à 2023, l’IDH est passé de 0,499 à 0,766, soit une hausse de 53,5%.

Lors du débat général de haut niveau de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le 24 septembre 2024, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm - également président de la République - a partagé la vision d’un avenir pacifique, stable, coopératif et prospère pour tous.

Il a affirmé : "Placer l’humain au centre en tant que sujet pour concrétiser les visions. Faire du peuple le centre, l’objectif et le moteur de toutes les politiques et actions à tous les niveaux".

VNA/CVN