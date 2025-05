Mesures urgentes pour lutter contre la pollution de l'environnement

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé mercredi 21 mai à Hanoï une réunion avec les responsables des ministères, des secteurs et des Comités populaires de la ville de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, visant à compléter le projet de directive du Premier ministre sur un certain nombre de tâches urgentes en matière de protection de l'environnement.

Selon un rapport du ministère de la Police, malgré de nombreux changements positifs ces derniers temps, la pollution de l'environnement dans de nombreuses localités, en particulier dans les grandes villes, les villages artisanaux, les parcs industriels, etc., est toujours très grave.

Chaque année, la police détecte et traite des milliers d’infractions au droit de l’environnement, dont plus de 600 affaires pénales et plus de 20.000 infractions administratives.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Dô Duc Duy, a déclaré que la directive se concentre sur des solutions immédiates pour répondre à la grave pollution de l'air et des eaux usées dans les zones polluées à Hanoï ; à la pollution environnementale dans les villages artisanaux ; à la pollution des bassins fluviaux et à la pollution de certaines installations de production industrielle, afin d’éviter que la situation ne se propage et ne perdure.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a demandé que la directive identifierait clairement la situation actuelle de pollution grave, en particulier dans les grandes villes, les parcs industriels, les villages artisanaux et les points chauds de pollution de l'air, des eaux usées et des déchets solides.

La directive devrait se concentrer sur les tâches urgentes visant à prévenir et à résoudre efficacement certains problèmes graves de pollution, et donner la priorité à l’amélioration de l’efficacité de la mise en œuvre des politiques émises.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a chargé le ministère de la Construction, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et le ministère de l'Industrie et du Commerce d'émettre d'urgence des normes environnementales spécifiques, d'identifier clairement les composants de la pollution (poussières fines, CO 2 , carbone...), de gérer les moyens de transport, le carburant et les émissions, et de fixer des objectifs spécifiques de réduction de la pollution conformément à la feuille de route jusqu'en 2030.

Il a également demandé à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville d'élaborer et de mettre en œuvre de manière proactive des plans spécifiques pour réduire la pollution de l'environnement en fonction des conditions réelles.

