Le Vietnam, acteur engagé pour la biodiversité et le développement durable

Photo : VNA/CVN

Ce thème appelle la communauté mondiale à mettre en œuvre simultanément les objectifs du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal (GBF) et ceux de l’Agenda 2030 pour le développement durable (ODD).

Le Vietnam, l’un des 16 pays les plus riches en biodiversité au monde, est également confronté à un taux élevé d'espèces menacées d'extinction. Ces dernières années, le pays a élaboré et mis en œuvre activement une Stratégie nationale sur la biodiversité. De nombreuses actions de conservation in situ ont été approuvées par le gouvernement, et plusieurs localités ont mis en place leurs propres programmes de protection des espèces.

Grâce à ces efforts, le réseau des aires protégées a été renforcé et élargi, et la restauration des écosystèmes dégradés a reçu une attention particulière. Plusieurs espèces rares et précieuses ont été redécouvertes à l’état sauvage ; certaines espèces menacées ont été restaurées et développées ; et des espèces d’intérêt économique comme le ginseng Ngoc Linh, le poisson Anh Vu ou le poisson Hô ont fait l’objet de recherches et d’élevages commerciaux.

Agir pour préserver la biodiversité

Le Vietnam est également un acteur engagé au niveau international en matière de biodiversité. Il figure parmi les plus de 190 pays ayant adopté le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal lors de la COP15, tenue à Montréal (Canada) fin 2022.

Photo : VNA/CVN

Pour mettre en œuvre la Journée internationale de la diversité biologique 2025, le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a publié une directive encourageant les institutions, organisations et communautés à mener diverses activités concrètes : renforcer la communication, intégrer l’éducation à la biodiversité dans les programmes scolaires, et valoriser les individus, groupes ou communautés ayant mis en place des initiatives exemplaires dans la préservation de la biodiversité.

Le ministère vise à "restaurer et garantir l’intégrité et la connectivité des écosystèmes ; conserver et utiliser durablement la biodiversité, contribuant ainsi au développement socio-économique orienté vers une économie verte et résiliente face au changement climatique".

Par ailleurs, il appelle les organismes compétents à élaborer des plans et à renforcer la coopération avec des partenaires nationaux et internationaux pour mobiliser davantage de financements et d’investissements, assurer un partage équitable des bénéfices tirés des ressources génétiques, développer des moyens de subsistance durables pour les communautés, promouvoir la recherche et l’application scientifique dans la conservation, et intensifier la coopération internationale dans la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages.

L’échange d’expériences avec d’autres pays et organisations internationales est également encouragé.

VNA/CVN