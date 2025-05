Hanoï déploiera un système de billetterie électronique pour les transports publics

Photo : CTV/CVN

S’exprimant lors d’un forum sur les solutions de paiement intelligentes pour les transports modernes, organisé mardi 20 mai à Hanoï, Dô Viêt Hai a souligné que cette initiative s’inscrivait dans la volonté du gouvernement de promouvoir les transactions électroniques afin de créer une expérience plus pratique, transparente et conviviale pour les usagers des transports publics.

Le système sera connecté à de multiples types de transactions dans le temps à venir, a-t-il déclaré, ajoutant que la capitale avait approuvé l’adoption du système de billetterie électronique multi-modèles grâce à la location de services informatiques.

Il a également souligné la nécessité d’élaborer des politiques de billetterie spécifiques à chaque catégorie de service, tout en garantissant l’interopérabilité avec les services de transport de passagers et les autres types de services.Le président du conseil de gestion du métro métropolitain de Hanoï (MRB), Khuât Viêt Hùng, a souligné les limites actuelles des systèmes de billetterie automatique à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, où les billets des différentes lignes ne sont pas interchangeables.

Il a déclaré que le nouveau système permettrait des correspondances fluides entre les lignes ferroviaires urbaines et entre les services ferroviaires et de bus, tout en offrant des options de paiement plus intelligentes, ajoutant que l’achat de billets pourrait être effectué via l’application d’identification électronique VNeID d’ici le 15 septembre.

Afin d’améliorer l’expérience des passagers et de réduire les coûts d’exploitation, les agences de gestion et d’exploitation des transports ont fait du déploiement du système de billetterie automatique une priorité absolue. Au-delà des lignes de métro, des projets de transports publics, notamment des bus et des parkings, testent également des systèmes de billetterie automatique intégrant les nouvelles technologies.

VNA/CVN