Le Vietnam, un membre actif et responsable de l’OMS

Photo : Xinhua/VNA/CVN

En tant que membre de l’OMS, le Vietnam a bénéficié des assistances techniques dans la protection, les soins et l’amélioration de la santé publique. Il a contribué de manière active et responsable aux missions de l’OMS dans le développement de la santé publique à travers le monde.

L’OMS, une autorité directrice et de coordination en matière de santé internationaleFondée le 7 avril 1948, l’OMS est l’institution spécialisée des Nations unies qui met en rapport les nations, les partenaires et les personnes pour promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les populations vulnérables afin d’amener chaque personne, où qu’elle habite, au niveau de santé le plus élevé possible.

Son but est d’améliorer les perspectives d’avenir et la santé future pour toutes les populations du monde.La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité, comme le stipule la Constitution de l’OMS.

Depuis sa fondation, l’OMS œuvre sans relâche pour améliorer la santé publique et garantir la sécurité sanitaire des populations à l’échelle mondiale.En tant qu’organisation intergouvernementale ayant autorité dans le domaine de la santé publique mondiale au sein de l’ONU, l’OMS joue un rôle essentiel dans l’élaboration des normes et des règlements sanitaires internationaux.L’OMS dirige les efforts mondiaux visant à étendre la couverture sanitaire universelle. Elle dirige et coordonne les interventions dans les situations d’urgence sanitaire à l’échelle mondiale.

Et elle favorise l’amélioration de la santé - de la grossesse à la vieillesse. Les cibles du triple milliard de l’Organisation correspondent à un plan ambitieux qui s’appuie sur des politiques et des programmes fondés sur la science, pour que chacune et chacun dans le monde soit en bonne santé.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans la Constitution de l’OMS, adoptée par ses États membres, l’organisation fixe les standards et critères en matière de santé publique internationale. Les pays membres les intègrent ensuite dans leur législation nationale.

L’OMS lance divers programmes de recherche à l’échelle mondiale, notamment sur la santé, les migrations, le déplacement, la santé mentale, les maladies tropicales et les maladies transmissibles. Ces programmes visent à renforcer la recherche, à combler les lacunes en matière de connaissances et à améliorer la santé des populations, notamment les migrants et les réfugiés.

De plus, l’OMS agit en soutien aux pays membres et collabore avec eux pour accompagner le développement de leur système de santé national.

Avancées majeures en matière de santé publique

Ces 77 dernières années, l’OMS a réalisé des avancées majeures en matière de santé publique, telles que l’éradication de la variole en 1980 (une épidémie virale qui fit des millions de morts), l’adoption de la Convention-cadre pour la lutte antitabac, la réduction de 99% des cas de poliomyélite en 2006 par rapport à 1956, la protection de la santé de millions d’enfants grâce aux programmes de vaccination, la diminution de la mortalité maternelle et l’amélioration de la santé et du bien-être de millions de personnes.

L’organisation a également contribué à la prévention et au contrôle de graves épidémies, comme le SRAS (2003), la grippe aviaire (2009), Ebola (2014), et, plus récemment, la pandémie de COVIDd-19.

La Journée mondiale de la Santé est célébrée chaque année le 7 avril, à la date anniversaire de la création de l’OMS en 1948. À cette occasion, l’OMS choisit de mettre en lumière une question de santé d’intérêt mondial. Cette journée, qui porte sur des questions nouvelles ou émergentes, est l’occasion d’agir collectivement pour préserver la santé et le bien-être des populations.

Actuellement, le siège de l’OMS se situe à Genève, en Suisse. L’organisation compte jusqu’à présent plus de 190 États membres répartis dans différentes régions géographiques. Le Vietnam fait partie de la région du Pacifique occidental selon la répartition de l’OMS.

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec l’OMS

Le Vietnam est officiellement devenu membre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 17 mai 1950. L’OMS, quant à elle, a été l’une des toutes premières agences des Nations unies à soutenir le Vietnam dans le développement du secteur de la santé dès la fin de la guerre de résistance pour la réunification nationale.

L’OMS a inauguré son bureau de représentation à Hanoï en 1977, puis à Hô Chi Minh-Ville en 2003.Durant des décennies de coopération étroite avec le gouvernement vietnamien, l’OMS l’a aidé à relever de nombreux défis dans le développement du système de santé national en partageant les connaissances et expériences régionales et mondiales dans ce domaine.

L’OMS et le ministère vietnamien de la Santé ont travaillé en étroite collaboration avec plusieurs partenaires de développement pour réaliser les objectifs fixés par le gouvernement vietnamien en matière de santé publique. Cette coopération couvre divers domaines tels que : l’élimination et le contrôle des épidémies (notamment le VIH, la tuberculose et le paludisme), la vaccination, le renforcement des systèmes de santé, la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles, ou encore l’impact du changement climatique sur la santé humaine.

Les programmes de soutien de l’OMS ont apporté des résultats significatifs, contribuant de manière importante au développement du secteur de la santé vietnamien, notamment en ce qui concerne la prévention et la lutte contre les épidémies, l’amélioration de la qualité des soins, l’élaboration et le perfectionnement des cadres juridiques et institutionnels en matière de santé, la formation des ressources humaines qualifiées à tous les niveaux.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam, quant à lui, a participé activement et avec haute responsabilité aux missions de l’OMS dans la garantie de la santé publique mondiale. Il a pris part aux conférences et forums régionaux et internationaux sur la coopération dans le domaine de la santé, dont les sessions de l’Assemblée générale de l’OMS, les conférences régionales de l’OMS, les réunions des ministres de la Santé de l’ASEAN et de l’ASEAN+3 sur la lutte contre la grippe aviaire, le H1N1 et le Covid-19.Il convient de noter que le Vietnam a été élu membre du Conseil exécutif de l’OMS pour les mandats 2003 – 2006 et 2016 – 2019.

Cela témoigne de la reconnaissance de la communauté internationale envers les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de santé. Ces élections ont également permis au Vietnam de contribuer de manière proactive au règlement des questions mondiales en matière de santé et de promouvoir son rôle et sa position sur la scène internationale.

En mai 2024, le Vietnam a inauguré le Centre de coopération avec l’OMS dans la prévention et la lutte contre les pandémies et la prise en charge clinique des maladies infectieuses à l’Hôpital central des maladies tropicales de Hanoï. Il s’agit d’un jalon important dans le développement de la coopération entre le Vietnam et l’OMS.

Selon la Docteure Angela Pratt, représentante en chef de l’OMS au Vietnam, cet événement prouve les fortes capacités du Vietnam dans la prévention et la lutte contre les pandémies, contribuant à consolider le rôle croissant du Vietnam dans la garantie de la sécurité sanitaire mondiale.

Elle a émis le souhait de promouvoir une coopération plus profonde et plus efficace entre le Vietnam et l’OMS pour un bel avenir mondial en matière de santé.

L’OMS s’engage à accompagner le Vietnam dans l’amélioration de son système de santé, notamment par la mise en œuvre de solutions de contrôle des infections dans les structures médicales, a noté Angela Pratt.

NDEL/VNA/CVN