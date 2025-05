L'évolution de l'uniforme Vietnam Airlines : sobriété, élégance et identité

Du 19 au 25 mai, Vietnam Airlines propose une expérience unique à bord de certains vols spéciaux reliant Hanoï à Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Huê, Singapour, Incheon (République de Corée) et Haneda (Japon). Les passagers auront l’opportunité d’embarquer pour un véritable voyage dans le temps, en découvrant les uniformes emblématiques des hôtesses de la compagnie à travers les décennies.

L'initiative s’inscrit dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de la fondation de la compagnie nationale Vietnam Airlines (1995-2025). Elle rend hommage à son histoire, à son identité de marque et aux transformations majeures qui ont jalonné son développement aux côtés du pays.

Des tenues sobres aux designs raffinés, l’uniforme des hôtesses de Vietnam Airlines a traversé de nombreuses évolutions - symboles d’une compagnie en plein essor. Ces uniformes racontent l’histoire d’un pays, d’un service d’excellence et d’une mission commune : faire rayonner le Vietnam à travers le monde.

Portés avec fierté par des générations de personnel navigant, ces vêtements ne sont pas de simples habits de travail. Ils sont des ambassadeurs silencieux de la culture vietnamienne, liant passé et futur, tradition et modernité, terre natale et horizons lointains.

Texte et photos : Mai Quynh - Vietnam Airlines/CVN