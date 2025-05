Quang Tri

Les restes de soldats et d'experts vietnamiens tombés rapatriés du Laos

Les restes ont été retrouvés par l'équipe de recherche 584 du commandement militaire provincial de Quang Tri pendant la saison sèche 2024-2025.

Photo : VNA/CVN

Au cours de la cérémonie, les délégués ont offert des fleurs et de l'encens en souvenir des soldats et des experts, exprimant leur profonde gratitude et leur respect pour le sacrifice de leur vie au service de nobles missions internationales et de la mission révolutionnaire du Vietnam et du Laos.

Les restes seront réinhumés au cimetière national des martyrs de la Route 9 le 22 mai dans la province de Quang Tri.

VNA/CVN