Les dépenses de défense de l'OTAN en 2025 dépassent 1.400 milliards de dollars

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Selon le rapport, les membres européens de l'OTAN et le Canada ont fortement augmenté leurs dépenses militaires, leurs dépenses combinées en la matière ayant atteint 574 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 20% en termes réels par rapport à l'année précédente. En outre, a indiqué le rapport, tous les membres de l'OTAN ont atteint ou dépassé l'objectif de longue date de l'alliance consistant à consacrer 2% de leur produit intérieur brut (PIB) à la défense en 2025, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie ayant même atteint le nouvel objectif de l'OTAN consistant à consacrer 3,5% de leur PIB aux dépenses de défense de base. Lors du sommet de La Haye de juin 2025, les dirigeants de l'OTAN sont convenus de porter les dépenses annuelles liées à la défense à 5% de leur PIB d'ici 2035. Dans le cadre de ce plan, 3,5% devraient être alloués aux besoins fondamentaux de défense, tandis que les 1,5% devraient l'être à des domaines plus larges liés à la sécurité, tels que la protection des infrastructures critiques et le renforcement de la cybersécurité.

Xinhua/VNA/CVN