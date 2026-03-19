Les membres de l'OTAN discutent de la "meilleure façon" de rouvrir le détroit d'Ormuz

Les membres de l'OTAN sont en discussion pour trouver le meilleur moyen de rouvrir le détroit d'Ormuz, voie stratégique bloquée par l'Iran à la suite des frappes américano-israéliennes, a assuré le 18 mars le secrétaire général de l'alliance.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous sommes bien sûr tous d'accord pour dire que le détroit doit être rouvert. Et ce que je sais, c'est que les alliés travaillent ensemble et discutent de la manière de procéder, de la meilleure façon d'y parvenir", a déclaré Mark Rutte, en déplacement dans le Nord de la Norvège pour l'exercice Cold Response.

Le président américain critique depuis quelques jours le refus des principaux alliés de Washington au sein de l'OTAN, parmi lesquels la France et le Royaume-Uni, d'aider les États-Unis à rouvrir ce passage par où transitait avant le conflit près de 20% du pétrole brut mondial et du gaz naturel liquéfié (GNL).

La quasi-paralysie du stratégique détroit d'Ormuz a fait flamber les prix du pétrole ces deux dernières semaines.

Donald Trump avait sollicité le 16 mars l'assistance des grandes puissances mondiales afin de garantir la sécurité du détroit. Il qualifié le 17 mars d'"erreur vraiment stupide" le refus de nombreux pays de l'OTAN de porter assistance aux États-Unis, et a assuré que leur aide n'était finalement pas nécessaire.

Dans le même temps, l'armée américaine a frappé à coups de bombes anti-bunker des sites iraniens de missiles près du détroit d'Ormuz.

AFP/VNA/CVN