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Brefs / International
La Géorgie assumera la présidence du Forum de l'OSCE en matière de sécurité

La Géorgie va assumer la présidence du Forum pour la coopération en matière de sécurité de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à compter du 13 avril, a rapporté jeudi 26 mars la télévision publique géorgienne, citant l'ambassade du pays en Autriche.

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La cérémonie de passation de pouvoir s'est tenue mercredi lors de la dernière séance de la présidence française. La Géorgie présidera le forum jusqu'au 4 septembre, date à laquelle le Royaume-Uni prendra le relais. Le Forum pour la coopération en matière de sécurité est le principal organe décisionnel de l'OSCE chargé des affaires politico-militaires. Visant à accroître la sécurité et la stabilité militaires en Europe, il couvre certains des accords politico-militaires les plus fondamentaux des Etats participants.

Xinhua/VNA/CVN

#Géorgie #Forum de l'OSCE #Autriche

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