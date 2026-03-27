La Géorgie assumera la présidence du Forum de l'OSCE en matière de sécurité

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La cérémonie de passation de pouvoir s'est tenue mercredi lors de la dernière séance de la présidence française. La Géorgie présidera le forum jusqu'au 4 septembre, date à laquelle le Royaume-Uni prendra le relais. Le Forum pour la coopération en matière de sécurité est le principal organe décisionnel de l'OSCE chargé des affaires politico-militaires. Visant à accroître la sécurité et la stabilité militaires en Europe, il couvre certains des accords politico-militaires les plus fondamentaux des Etats participants.
Xinhua/VNA/CVN