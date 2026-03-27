La Géorgie assumera la présidence du Forum de l'OSCE en matière de sécurité

La Géorgie va assumer la présidence du Forum pour la coopération en matière de sécurité de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à compter du 13 avril, a rapporté jeudi 26 mars la télévision publique géorgienne, citant l'ambassade du pays en Autriche.