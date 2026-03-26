Un total de 290 soldats américains ont été blessés dans le conflit avec l'Iran

Pas moins de 290 soldats américains ont été blessés depuis que le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes contre l'Iran, a déclaré mercredi 25 mars le Commandement central des États-Unis (CENTCOM).

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Pas moins de 290 soldats américains ont été blessés depuis que le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes contre l'Iran, a déclaré mercredi 25 mars le Commandement central des États-Unis (CENTCOM). Parmi les blessés, dix militaires sont toujours hospitalisés pour des blessures graves, a indiqué le porte-parole du CENTCOM, Tim Hawkins, dans un communiqué envoyé aux médias. Tous les soldats, à l'exception de 35 d'entre eux, ont repris leur service après avoir reçu des soins médicaux, a-t-il ajouté. Treize soldats américains ont trouvé la mort dans le conflit militaire en cours avec l'Iran.

Xinhua/VNA/CVN