L'OTAN déploie un système Patriot supplémentaire pour protéger l'espace aérien du Sud de la Turquie

L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) déploie un système de défense aérienne Patriot supplémentaire dans la province turque d'Adana (Sud), a annoncé le 18 mars le ministère turc de la Défense, après qu'un missile balistique tiré depuis l'Iran vers l'espace aérien turc a été intercepté la semaine dernière.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"En plus des mesures prises au niveau national pour assurer la sécurité de notre espace aérien et de nos citoyens, un nouveau système Patriot, déployé par le Commandement aérien allié de Ramstein, en Allemagne, est en train d'être stationné à Adana, et s'ajoute au système Patriot espagnol déjà basé sur place", a déclaré le porte-parole du ministère turc de la Défense, le vice-amiral Zeki Aktürk, lors d'un point de presse.

Selon le porte-parole, un missile tiré depuis l'Iran le 13 mars est entré dans l'espace aérien turc, avant d'être neutralisé au-dessus de la Méditerranée orientale par des unités de défense aérienne et antimissiles de l'OTAN.

Le 10 mars, le ministère turc de la Défense a indiqué qu'un système de défense aérienne Patriot assigné par l'OTAN en soutien à l'espace aérien turc avait été déployé dans la province de Matalya (Est), et qu'il était en train d'être préparé pour devenir opérationnel.

Ces développements sont survenus dans un contexte de tensions accrues après que les États-Unis et Israël ont commencé à lancer des frappes conjointes contre l'Iran le 28 février, auxquelles l'Iran et ses alliés de la région ont répliqué par des attaques contre les intérêts israéliens et américains au Moyen-Orient.

Xinhua/VNA/CVN