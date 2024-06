Les compagnies aériennes se préparent pour une haute saison estivale

À l’approche des vacances d’été et à l’augmentation de la demande de voyages, les compagnies aériennes vietnamiennes augmentent leur capacité, en particulier sur les lignes populaires reliant les destinations touristiques.

Photo : VNA/CVN

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a signalé des taux de réservation supérieurs aux niveaux moyens sur plusieurs liaisons reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville vers des sites touristiques populaires.

Les week-ends et les jours proches du départ affichent la plus forte demande, avec des taux de réservation dépassant 50% sur certains itinéraires. Même en semaine, les réservations restent saines, oscillant entre 20% et 40%.

Des destinations comme Quy Nhon, Phu Quôc, Nha Trang et Diên Biên connaissent des taux de réservation particulièrement élevés depuis Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Pour répondre à cette demande croissante, les compagnies aériennes proposent une variété de tarifs, y compris plusieurs options nettement inférieures par rapport aux tarifs maximaux réglementés pour la classe économique.

Les autorités du secteur estiment qu’il existe de nombreuses possibilités de coopération entre les compagnies aériennes et les entreprises touristiques afin de maximiser l’efficacité et l’abordabilité.

Photo : VNA/CVN

Le directeur général de Vietnam Airlines, Lê Hông Hà, a suggéré que les entreprises touristiques offrent des tarifs réduits sur la première nuit aux passagers arrivant sur des vols de nuit. Compte tenu de la pénurie mondiale d’avions, les compagnies aériennes devraient travailler ensemble et partager les meilleures pratiques pour maximiser l’efficacité des vols.

Le directeur général adjoint de Vietjet Air, Dô Xuân Quang, a proposé des mesures supplémentaires pour soutenir les secteurs de l’aviation et du tourisme. Il s’agit notamment du maintien des mécanismes de soutien gouvernemental concernant la taxe environnementale sur le carburant, de la réduction des frais pour les nouvelles routes internationales et de la baisse des taux d’intérêt bancaires pour les compagnies aériennes, les hôtels et les entreprises touristiques.

Il a également appelé à des politiques de soutien de l’État pour développer la flotte d’avions des compagnies aériennes vietnamiennes, ainsi qu’à des pratiques de gestion aéroportuaire plus efficaces telles que l’attribution efficace des créneaux de vol et les opérations aéroportuaires, afin d’augmenter la capacité globale.

VNA/CVN