Vietnam Airlines utilise les carburants d'aviation durables

>> Vietnam Airlines annonce un bénéfice au premier trimestre

>> Vietnam Airlines figure dans le top 5 des compagnies les plus ponctuelles en Asie-Pacifique

>> Vietnam Airlines rouvrira la ligne aérienne Hanoï-Chengdu le 25 juin

Il s'agit d'une avancée importante de l'industrie aéronautique vietnamienne, et plus particulièrement pour la compagnie aérienne nationale, dans leur quête d'une "aviation verte", contribuant à la réalisation de l'objectif de "zéro émission nette" d'ici 2050, fixé par le Vietnam lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) en 2021.

Photo : ND/CVN

"Nous saluons la décision de Vietnam Airlines d'utiliser notre SAF Neste MY pour son premier vol de ce genre. L'industrie aéronautique s'est engagée à atteindre des objectifs climatiques ambitieux, et les SAF sont essentiels pour y parvenir. En tant que premier fabricant de SAF dans le monde, Neste s'engage à soutenir des clients comme Vietnam Airlines dans leurs efforts de réduction des émissions, et nous voulons développer davantage cette coopération", a déclaré Carrie Song, vice-présidente commerciale senior chez Neste.

En 2023, Vietnam Airlines a réduit près de 70.000 tonnes de CO 2 , grâce à l'optimisation de l'exploitation des avions et aux économies de carburants, soit une diminution de plus de 1,5 fois par rapport à 2022 (44.240 tonnes).

Les SAF sont fabriqués à partir de ressources durables, comme les huiles usagées organiques, notamment l'huile de cuisine. Ils sont renouvelables, émettent au moins 80% de CO 2 en moins que le kérosène fossile durant leur cycle de vie, et réduisent d'autres émissions dangereuses telles que NOx, SO2 et les poussières fines, contribuant ainsi à la diminution de l'effet de serre.

Le Vietnam s'est engagé à atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050. L'industrie aéronautique joue un rôle significatif dans la réalisation de cet objectif.

Malgré le coût des SAF, qui est actuellement deux à trois fois plus élevé, parfois même cinq à six fois plus élevé, que celui des carburants fossiles traditionnels, Vietnam Airlines reste déterminée à les introduire sur le marché, démontrant ainsi son fort engagement envers la protection de l'environnement, le développement durable et la responsabilité sociale selon les critères ESG (Environnemental, Social et Gouvernance).

Un avenir plus durable

Selon Nguyên Chiên Thang, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, la compagnie est convaincue que l'utilisation de SAF contribuera à un avenir plus durable pour l'industrie aéronautique, tout en offrant aux passagers d’excellentes expériences de vol respectueuses de l'environnement. La compagnie continue de collaborer avec ses partenaires pour étendre l'utilisation du SAF, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif de "zéro émission nette" et à la lutte contre le changement climatique.

En plus, Vietnam Airlines prend d'autres mesures pour réduire les émissions de CO 2 , comme l'utilisation d'avions de nouvelle génération, l'optimisation des itinéraires et des horaires de vol, entre autres.

VNA/CVN