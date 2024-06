La sécurité aérienne du Vietnam bien supérieure à la moyenne mondiale

>> Amélioration de la capacité de contrôle de la sécurité aérienne

>> L’OACI apprécie la performance de sécurité aérienne du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Du 15 au 27 mai, une équipe du Programme universel d'audit de supervision de la sécurité de l'OACI a examiné les politiques et procédures de sécurité aérienne du pays dans les aéroports internationaux de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville (Sud) et Nôi Bài à Hanoï (Nord).

Le programme évalue la sécurité des aéroports en fonction des opérations aériennes et aériennes, des enquêtes sur les accidents et incidents, du contrôle du trafic aérien et de l'infrastructure de soutien au sol.

Les résultats préliminaires montrent un indice de mise en œuvre efficace (EI) de 77%, soit une augmentation de 11% par rapport à l'inspection précédente, menée il y a huit ans.

Le Vietnam se classe au-dessus de la moyenne de la région Asie-Pacifique de 65%, ainsi que de la moyenne mondiale de 68%.

Selon la Société nationale des aéroports du Vietnam, en préparation à l'audit de l'OACI, un groupe de travail a été formé pour mettre en œuvre des normes de sécurité conformément aux exigences de l'organisation aéronautique.

Les principaux objectifs de l'OACI comprennent la réglementation de l'aviation, la surveillance de la sécurité, la sensibilisation et la formation du personnel, la gestion des risques et la qualité des logiciels et du matériel.

En 2016, l'industrie aéronautique de ce pays d'Asie du Sud-Est a obtenu un score de 65,56%, tandis que la gestion et les opérations aéroportuaires ont reçu un score de 54,95%.

VNA/CVN