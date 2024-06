Coopération entre aviation et tourisme pour un développement mutuel

Le tourisme est un secteur économique intégré, présentant des caractéristiques intersectorielles, interrégionales et hautement socialisées. Le développement durable doit être créé par de nombreux facteurs tels que les visas, les services de destination, les transports, la sécurité et l'ordre... Dans le contexte actuel de reprise, la coopération entre le tourisme et l'aviation est une question urgente pour le bénéfice commun.

En outre, le rôle du gouvernement est particulièrement important dans la planification de politiques de soutien ainsi que dans une gestion efficace, créant un environnement favorable à ces deux secteurs pour se développer mutuellement et s'ouvrir à la concurrence mondiale.

Les experts économiques estiment que le tourisme et l'aviation entretiennent des relations étroites, créant ensemble un développement mutuel, indissociable du processus de développement. Les deux sont des industries de services, ce qui signifie que leurs produits ne peuvent pas être stockés et dépendent fortement de la technologie pour fournir un service efficace et pratique aux clients.

En 2024, le pays vise de 17 à 18 millions de visiteurs internationaux et 110 millions de touristes nationaux, et environ 840.000 milliards de dôngs (33 milliards d'USD) de recettes touristiques. En vue d’y parvenir, le rôle de l’aviation est immense. Selon les statistiques, actuellement, les touristes arrivant au Vietnam par voie aérienne représentent un taux très élevé de près de 80% par rapport aux autres moyens de transport.

Cependant, ces derniers temps, les prix du carburant ont augmenté, de même que ceux location des moteurs d'avion et des pièces de rechange, et la différence de taux de change entre le dollar américain et le dông a eu un impact important, entraînant une hausse des coûts d'exploitation des transporteurs aériens nationaux.

Selon une étude de l'Association des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique (AAPA), les prix des billets d'avion dans le monde auront tendance à augmenter plus que par le passé. Les compagnies aériennes sont confrontées à une série de désavantages en termes de coûts élevés de carburant, de modernisation de leur flotte, de pénurie de main-d'œuvre, de prix des services aéroportuaires, etc. Il est prévu que les prix mondiaux des billets d'avion augmenteront de 3 à 7% en 2024 et continueront à augmenter les années suivantes.

La flotte des compagnies aériennes vietnamiennes actuellement en activité oscille entre 165 et 170 avions, en baisse d'environ 40 à 45 par rapport à la moyenne de 2023. La cause en est le rappel des moteurs de Pratt & Whitney et certaines compagnies aériennes sont en cours de restructuration. Les compagnies aériennes nationales doivent équilibrer leurs flottes pour exploiter les lignes domestiques et internationales, en vue de rivaliser et maintenir leur part de marché international avec les compagnies aériennes étrangères, a commenté Dô Hông Câm, directeur adjoint de l'Administration de l'aviation du Vietnam.

Ainsi, même à court terme, atteindre l’objectif de l’industrie du tourisme pour 2024 devient un défi dans le contexte où la reprise du tourisme aérien continue de se heurter à des facteurs défavorables dans le contexte général difficile de l’économie mondiale, en particulier face aux évolutions imprévisibles de la situation géopolitique mondiale, de l'inflation, du changement climatique,...

La récente augmentation des prix des billets d'avion intérieurs a eu un impact négatif sur l'industrie aéronautique, le tourisme, les secteurs économiques et les moyens de subsistance des Vietnamiens. Selon les experts du Conseil consultatif du tourisme (TAB), la question de la réduction des prix des billets d'avion intérieurs peut être résolue grâce à la coordination globale et complète des entités concernées, notamment le gouvernement et les ministères, les branches, les localités et les entreprises.

"La question de la coopération entre ces deux industries nécessite des actions urgentes pour garantir des bénéfices mutuels aux nombreuses parties prenantes, notamment les entreprises d'aviation et de tourisme, les sites touristiques, les gouvernements et la population locale", a commenté Hoàng Nhân Chinh, un responsable du TAB.

