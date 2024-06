Tiên Giang renforce la sensibilisation sur la lutte contre la pêche INN

Les gardes-frontières de la province de Tiên Giang (Sud) sont l'une des principales forces dans la sensibilisation et la mobilisation des pêcheurs à respecter strictement les réglementations sur la pêche et à ne pas violer les eaux étrangères.

Depuis 2022, la province de Tiên Giang n'a enregistré aucune violation des eaux étrangères et des réglementations contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) par les bateaux de pêche locaux.

Au cours du premier semestre 2024, le Commandement des gardes-frontières de la province de Tiên Giang a travaillé avec d’autres organes et forces compétents pour organiser des campagnes de sensibilisation sur la lutte contre la pêche INN auprès de 250 armateurs, capitaines, pêcheurs et personnel des navires chargé des achats de produits de la pêche...

Environ 600 documents sur la loi sur la pêche de 2017 et d’autres textes juridiques relatifs à la pêche ont été également distribués, contribuant ainsi à aider les pêcheurs à éviter la pêche INN.

Tiên Giang dispose actuellement d'une flotte de navires opérant principalement en haute mer, d'une puissance totale de 422.178 kW, réunissant 10.100 membres d'équipage.

Selon le Service provincial de l’agriculture et du développement rural, à ce jour, 100% des bateaux de pêche de Tiên Giang sont équipés des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS).

