Le Vietnam est un marché prometteur pour les fabricants de Moscou

>> La coopération scientifique et technologique, un pilier des relations Vietnam - Russie

>> Vers une coopération vietnamo-russe tous azimuts

En 2023, le commerce entre Moscou et le Vietnam a connu une hausse annuelle de plus de 13% et a représenté environ 40% du volume total des échanges commerciaux entre la Russie et le Vietnam. Maxim Liksutov, adjoint au maire de Moscou chargé des transports, a indiqué que les exportations de la capitale russe vers le Vietnam, hors secteurs des ressources et de l'énergie, avaient augmenté de 55%. Les entrepreneurs de la capitale russe vendent une variété de produits au Vietnam, allant de l'équipement médical à la nourriture.

Photo : ST/CVN

Vladislav Ovchinsky, responsable du Département de l'investissement et de la politique industrielle de Moscou, a souligné que le marché vietnamien était toujours l'un des marchés les plus prometteurs pour les entreprises moscovites grâce à sa croissance économique rapide et à sa population dense. Il a notamment souligné les potentiels concernant les produits industriels, le matériel médical, les outils, les équipements électriques, les médicaments et les cosmétiques.

Les confiseries de Moscou fournissent chaque année plus de 100 tonnes de produits au Vietnam. Alexeï Orlov, directeur général de United Confectioners Holding, a constaté que les bonbons, le chocolat au lait, les biscuits, les caramels et les gaufres des producteurs moscovites étaient très appréciés au Vietnam.

Le développement des relations commerciales et économiques est favorisé par les incitations de la zone de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (EAEU). Les exportateurs profitent de droits de douane réduits et d'autres avantages en vue d'augmenter l'offre de marchandises et d'élargir les flux d'investissement entre les États membres de l'EAEU et le Vietnam.

Les fabricants moscovites de distributeurs automatiques et de terminaux de paiement, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le Vietnam, achèteront des composants pour reconnaître les billets de différentes devises et coupures, y compris le dong vietnamien, dans les distributeurs automatiques en Russie.

VNA/CVN