Le Vietnam invite les entreprises chinoises à investir dans les infrastructures et les énergies propres

Lors de sa participation à la 15 e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial à Dailian et de son voyage d'affaires en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré jeudi 27 juin à Pékin des dirigeants de plusieurs grandes entreprises chinoises spécialisées dans le développement des infrastructures, l'énergie et l'environnement.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Yan Jiehe, fondateur et président de China Pacific Construction Group, l'une des plus grandes entreprises privées chinoises spécialisées dans l'investissement dans la construction d'infrastructures de transport.

China Pacific Construction Group a souhaité que le gouvernement vietnamien accélérait la recherche de modèles de coopération innovants, l'attraction des investissements étrangers et la mise en œuvre de projets spécifiques, a proposé Yan Jiehe.

Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam complétait activement ses institutions pour créer un environnement d’investissement et d’affaires propice et ouvert ainsi que des politiques favorables, surtout dans les domaines qui attirent les investissements.

Il a demandé au groupe chinois de continuer à collaborer avec les ministères, secteurs et localités vietnamiens pour rechercher de nouvelles opportunités d'investissement au Vietnam. Dans l’immédiat, le groupe pourrait coopérer avec Hanoï et le ministère des Transports dans la construction de la ligne ferroviaire urbaine Van Cao - Hoà Lac ainsi qu’avec des provinces frontalières du nord pour développer les infrastructures.

Le dirigeant vietnamien a souligné que le gouvernement vietnamien accompagnait, soutenait et favorisait toujours les entreprises chinoises et China Pacific Construction Group en particulier, pour mettre en œuvre des projets d'investissement de manière durable, efficace et réussie.

Il a également rencontré Yan Shengjun, président du conseil d'administration et des dirigeants du groupe Tianying, qui a investi dans quatre projets d'incinération des déchets en énergie électrique à Hanoï, Phu Tho, Thanh Hoa et Hai Duong (Vietnam) avec un investissement total estimé à environ 800 millions d'USD.

Yan Shengjun a déclaré que Tianying souhaitait se joindre au Vietnam dans le tri et le traitement des déchets dans tout le pays et le déploiement de projets d'énergie solaire, éolienne et d'hydrogène vert.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a salué le plan du groupe visant à accroître ses investissements et ses affaires au Vietnam dans les domaines de l'environnement et de l'énergie propre et verte. Il a proposé au groupe chinois de continuer de coopérer et de soutenir le Vietnam dans la proposition d'idées et de nouveaux projets d'investissement, d'étudier la possibilité de coopération dans les domaines prioritaires du Vietnam tels que le traitement des déchets, les énergies renouvelables, l'énergie hydrogène...

Il s’agit de la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa participation à la 15e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial à Dailian et de son voyage d'affaires en Chine.

Jeudi après-midi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Pékin pour Hanoï, terminant ainsi avec succès son voyage d'affaires en Chine.

VNA/CVN