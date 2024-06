Le Vietnam est le principal partenaire commercial du Canada

Le consulat général du Canada à Hô Chi Minh-Ville a célébré le 26 juin la Fête du Canada (1 er juillet), en rappelant les jalons importants et glorieux de l’établissement des relations diplomatiques Canada - Vietnam. Le vice-président du Comité populaire municipal, Vo Van Hoan, y a participé avec la communauté canadienne résidant au Vietnam et des centaines d'invités vietnamiens.

S’exprimant lors de la fête, Annie Dubé, consule générale du Canada, a souligné l’importance de la région indo-pacifique ainsi que du partenariat et l’amitié de longue haleine entre le Vietnam et le Canada.

"L'année dernière, le Canada et le Vietnam ont célébré 50 ans de relations diplomatiques. Et le commerce bilatéral a continué de croître, avec plus de 13 milliards de dollars d'échanges bilatéraux, faisant du Vietnam le principal partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN", a déclaré la diplomate canadienne.

Elle a également rappelé la visite récente au Vietnam de Mary Ng, ministre canadienne du Commerce international qui avait dirigé une mission commerciale d'Équipe Canada composée de plus de 200 hommes d'affaires à Hô Chi Minh-Ville pour rechercher des opportunités et approfondir davantage les relations commerciales bilatérales. " Nous avons ouvert de nombreuses portes à la croissance en garantissant un accès préférentiel aux marchés mondiaux grâce à 15 accords de libre-échange, y compris l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) dont le Canada et le Vietnam sont membres " , a poursuivi la consule générale.

De son côté, Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a adressé ses plus chaleureuses félicitations à la consule générale, aux dirigeants et aux membres de Cancham, ainsi qu'à tous les citoyens canadiens vivant et travaillant dans la mégapole du Sud. "Le Vietnam et le Canada partagent des valeurs communes qui constituent une base solide pour notre coopération bilatérale", a déclaré M. Hoan.

Le Canada, destination attrayante pour les investisseurs vietnamiens

"En ce qui concerne le commerce, le Canada est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam dans les Amériques, tandis que le Vietnam est non seulement le plus grand partenaire commercial du Canada dans la région de l'ASEAN, mais également son 6e partenaire commercial parmi les 40 pays de l'Indo-Pacifique. En termes d'investissement, le Canada se classait fin 2022 au 14e rang sur 130 pays et territoires investissant au Vietnam, avec près de 250 projets d'une valeur de près de 5 milliards d'USD", a rappelé M. Hoan.

Le Canada est aujourd’hui une destination attrayante pour les investisseurs vietnamiens. En 2023, il est en tête des 26 pays et territoires recevant des investissements du Vietnam, avec des investissements atteignant 150 millions d’USD et représentant 37,5% du capital total d'investissement du Vietnam à l'étranger.

La coopération en matière d'éducation est également un aspect clé de la coopération Vietnam - Canada. Depuis de nombreuses années, le Vietnam est le premier pays de la région de l'ASEAN et le troisième au monde en termes de nombre d'étudiants de tous les niveaux poursuivant leur formation au Canada. Ils y sont actuellement 21.000 environ.

Conformément à la coopération approfondie entre les secteurs du partenariat global Vietnam - Canada, la collaboration entre Hô Chi Minh-Ville et le Canada est également fortement encouragée. Le Canada est actuellement le 22e investisseur parmi 117 pays et territoires investissant dans la ville, avec 119 projets évalués à plus de 130 millions d’USD. S’agissant du commerce, le chiffre d'affaires bidirectionnel entre la ville et le Canada a atteint environ 520 millions d’USD en 2023.

"Parallèlement à la coopération économique, des échanges intenses se font dans les domaines de la culture, du tourisme et des liens entre les peuples. Hô Chi Minh-Ville accueille une communauté canadienne dynamique et engagée dans diverses activités, contribuant à la communauté locale", a déclaré le vice-président de la mégapole du Sud.

Le dirigeant du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a également exprimé sa reconnaissance, au nom des citoyens de la mégapole du Sud, pour les aides financières accordées par le gouvernement canadien depuis plusieurs années en faveur de projets d’éradication de la pauvreté au Vietnam, de aux enfants et aux personnes démunies ainsi que d’amélioration du système éducatif et de lutte contre le changement climatique au Vietnam en général et à Hô Chi Minh-Ville en particulier.

Texte et photos : Truong Giang/CVN