Le ministère des Transports ordonne des mesures pour réduire les tarifs aériens intérieurs

Le ministère des Transports a ordonné un meilleur contrôle et une meilleure gestion des tarifs aériens aux organismes d'État, notamment l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV), l'Institut de développement et de stratégie des transports (TDSI) et la Société des aéroports du Vietnam (ACV).

Les statistiques ont montré que le prix moyen des billets en classe économique sur plusieurs lignes intérieures a augmenté jusqu'à 25% sur un an.

La CAAV a été chargée de mener des recherches et de proposer des solutions pour réduire le prix des billets sur les vols intérieurs tout en harmonisant les prestations de l'État, des entreprises et des passagers.

L'autorité travaillera également avec l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, les localités, les compagnies aériennes locales et les agences de voyages pour développer des "combinaisons" de services, qui devraient diversifier les produits du marché et les chaînes d'approvisionnement et réduire les coûts.

Le ministère a également ordonné à la CAAV de garantir le respect des lois sur la vente et l'inscription de billets d'avion entre les compagnies aériennes et de faire respecter toute violation des réglementations tarifaires. Cela peut être fait avec l’aide d’unités d’inspection spécialisées si nécessaire.

En plus d'augmenter la capacité sur les routes intérieures, la CAAV facilitera également l'ajout d'avions supplémentaires aux flottes existantes en réponse à la demande croissante de voyages pendant les hautes saisons, notamment en été et à la fin de l'année.

Parallèlement, l'Institut de développement et de stratégie des transports est chargé de coordonner le développement de bases de données liées aux demandes de transport aérien et aux tarifs aériens sur les routes nationales, régionales et internationales.

Cela devrait contribuer aux analyses, aux prévisions et aux conseils politiques visant à améliorer la capacité de transport, réduisant ainsi les prix des voyages pour stimuler les activités touristiques et la croissance économique.

Les compagnies aériennes locales ont également reçu l'ordre de respecter strictement les réglementations relatives au transport aérien intérieur ainsi que les listes de prix. Les éléments du prix du billet passager doivent être déclarés dans leur intégralité et ne peuvent induire le client en erreur.

Les transporteurs doivent également adopter des gammes tarifaires flexibles ainsi que des politiques de promotion pour les vols intérieurs adaptées aux demandes de voyage lors des grands programmes touristiques et de festivals, en plus d'augmenter la taille de leurs flottes.

Ils doivent également être proactifs en informant leurs clients sur les promotions et les produits touristiques à travers les médias, les agences de voyages, les services du tourisme et les localités.

