Près de 100 solutions d'IA présentées aux entreprises vietnamiennes

L'IA générative, la caméra intelligente, l'analyse et la prédiction des données et l'automatisation des processus robotiques figuraient parmi près de 100 solutions d'IA conçues au Vietnam pour les entreprises présentées lors d'un colloque tenu le 28 juin au parc logiciel Quang Trung, à Hô Chi Minh-Ville.

L'événement a été organisé par le Centre de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville (DXCenter) en collaboration avec l'Alliance vietnamienne d'externalisation des technologies de l'information (VNITO) et d'autres partenaires.

Le directeur de DXCentre, Phan Phuong Tung, a déclaré que les solutions développées par des entreprises vietnamiennes visent à répondre aux besoins des entreprises dans des domaines tels que le commerce électronique, la vente au détail, la finance et la banque, l'assurance, la sécurité de l'information, l'éducation et la formation, les soins de santé, l'agriculture, les services et la production.

Lors de la conférence, des experts nationaux et étrangers ont discuté, entre autres, des feuilles de route, des processus et des méthodes permettant de combiner l'IA avec la transformation numérique, et de la stratégie des données avec la stratégie de l'IA, ainsi que du coût de la mise en œuvre de l'IA.

Le marché mondial de l'IA était évalué à environ 93,5 milliards d'USD en 2021 et devrait croître de 38,1% par an entre 2022 et 2030, ce qui reflète le rôle important de l'IA dans le soutien et l'amélioration du fonctionnement commercial des entreprises.

