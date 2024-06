Une campagne intensive de lutte contre la pêche INN à Quang Tri

Du 1er juillet au 31 août, la province de Quang Tri (Centre) lancera une campagne intensive pour renforcer les patrouilles, l'inspection et la surveillance en mer, et traiter de manière stricte les infractions dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).