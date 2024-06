Près de 2.000 stands à l'exposition Vietbuild à Hô Chi Minh-Ville 2024

La 2 e exposition internationale Vietbuild 2024 sur le thème "Construction - Matériaux de construction - Immobilier et décoration d’intérieur et d’extérieur" a été lancée le 26 juin, au Parc du logiciel de Quang Trung dans le 12 e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Elle a réuni près de 2.000 stands de plus de 400 entreprises.

La sélection de produits, riche et diversifiée se compose de matériel de l'industrie de la construction, de machines et d’équipements industriels et de décoration d’intérieur et d’extérieur. Également au programme, pléthore activités riches et pratiques au service des entreprises dans l’intégration et le développement économiques internationaux.

Trân Hoàng Quân, Directeur du Service municipal de la construction de Hô Chi Minh-Ville a estimé que l’exposition internationale Vietbuild contribue à promouvoir la connexion entre l'offre et la demande, à connecter la technologie, à construire l'image de marque des entreprises, à les aider les à restaurer la production et les affaires et à développer l'économie.

C'est également une opportunité pour les activités de promotion du commerce, de coopération en matière d'investissement et de transfert de technologie, ainsi que de coopération au développement entre les organisations, les entreprises, les particuliers et les investisseurs nationaux et étrangers.

La plupart des produits présentés à Vietbuild 2024 ont fait l'objet de recherches et d'études très approfondies du marché par les entreprises. Les matériaux de construction, les machines et d'équipements, les éléments de décoration d’intérieur et d’extérieur ont de nouveaux designs, des caractéristiques et une qualité améliorées pour répondre aux besoins actuels du logement, de la construction et de la décoration. Dans le même temps, ils ont été adaptés au développement durable, à la protection de l'environnement et à l'amélioration de la vie, démontrant la volonté d'un environnement écologique et moderne pour et par l'ensemble de la société.

Cette exposition souligne le besoin urgent de projets, d'investissements et de construction de maisons de particuliers par la présence d'une grande variété de matériaux et de services, de solutions pour une construction d’excellence, d'économie d'énergie, de multifonctionnalité et de confort pour un mode de vie durable et sûr...

De nombreuses gammes de produits numériques, de technologie numérique, de produits verts, sûrs, renouvelables et circulaires y sont rassemblés, en accord avec les tendances et évolutions du Vietnam et du monde actuel.

Ainsi, les visiteurs de l'exposition peuvent accéder à tout le nécessaire pour construire une maison faite de marques authentiques de différentes entreprises célèbres, de produits technologiques nouveaux, économes en énergie et respectueux de l'environnement.

La plupart des entreprises propose des promotions et des remises de 10 à 45 % sur toutes les gammes de produits de construction, de décoration et d'appareils électroménagers pour stimuler la consommation et répondre aux besoins des clients.

Des séminaires spécialisés sont également prévus tout au long de l’exposition, sur des sujets pratiques, en vue d’encourager les entreprises à rechercher et à produire en permanence de nouveaux produits de haute technologie pour répondre aux besoins des clients en matière de construction et de décoration de logements urbains dans le sens d'un développement vert et durable. À cela s'ajoutent des activités de promotion commerciale, de transfert de technologie, de coopération dans la construction et le développement de l'image de marque des entreprises.

En outre, les entreprises participantes prévoient également de nombreux temps d'échange avec les visiteurs et les consommateurs sur leurs stands pour les conseiller sur les nouveaux produits, technologies et solutions architecturales respectueuses de l'environnement ; ainsi que la signature de contrats de coopération économique pour acheter et vendre leurs produits au cours de l'exposition.

Texte et photo : Minh Thu/CVN