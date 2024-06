Les localités renforce la gestion de l'enregistrement des navires de pêche

De nombreuses localités du pays aident activement les pêcheurs dans l'enregistrement, l'immatriculation de leurs navires et délivrent la licence pour les opérations des bateaux de pêche, dans le cadre des efforts visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).