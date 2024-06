La coopération Vietnam - Chine pour développer les infrastructures de transport

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-Premier ministre du Conseil des Affaires d'État chinois, Zhang Guoqing, ont participé jeudi 27 juin à Pékin à la Conférence sur la coopération Vietnam - Chine sur le développement d’infrastructures stratégiques de transport et le rôle des entreprises des deux pays.

Cette conférence était inscrite dans le cadre du voyage d’affaires du dirigeant vietnamien pour participer à la 15e Réunion annuelle des nouveaux champions, également connue sous le nom du Forum d'été de Davos, dans la ville chinoise de Dalian, et mener des activités de travail en Chine.

S’exprimant lors de la conférence, le vice-Premier ministre Zhang Guoqing a invité les agences et les entreprises des deux pays à promouvoir conjointement la coopération dans divers domaines, notamment la coopération dans le développement des transports et les liaisons routières entre les deux pays. Il a souligné la nécessité de mobiliser les entreprises privées dans cette tâche importante.

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le développement des infrastructures de transport stratégiques entre le Vietnam et la Chine était particulièrement important car cela facilitait les échanges de personnes et de marchandises ainsi que les connexions régionales et internationales. Malgré de nombreux résultats positifs, la coopération bilatérale en matière d'infrastructures de transport n'est toujours pas à la hauteur du potentiel et des désirs des deux parties.

Sur la base de l'analyse des causes et des leçons, le chef du gouvernement vietnamien a proposé au secteur ferroviaire de déployer prochainement trois lignes ferroviaires reliant le Vietnam à la Chine, notamment la ligne Lao Cai - Hanoï - Hai Phong. Il faut aussi continuer à mettre en œuvre activement des projets du chemin de fer à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, en encourageant les entreprises chinoises à investir sous forme de partenariats public-privé (PPP).

Concernant la mobilisation des capitaux, le Premier ministre a déclaré que le Vietnam s’attachait à l'attraction de capitaux des entreprises des deux côtés pour des projets de connectivité d'infrastructures des deux pays sous forme de PPP et de BOT.

Il a proposé à la Chine d’aider le Vietnam avec des prêts préférentiels, des technologies avancées pour le développement des transports, en particulier le transport vert, la transformation verte, la formation des ressources humaines et la gestion de l'information.

Il a également appelé les entreprises chinoises à participer et investir dans de grands projets, en particulier dans les domaines des transports, de la transformation numérique, de la transformation verte et de l'énergie propre.

Il a affirmé que le Vietnam était prêt à partager les difficultés avec les entreprises chinoises, à faire mieux ensemble dans l'venir, en contribuant à la mise en œuvre des accords signés par de hauts dirigeants des deux pays, dans l'esprit d'une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, d’intérêt commun.

