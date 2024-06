Le Vietnam offre d'énormes opportunités pour l'industrie des semi-conducteurs

Le Vietnam offre une excellente opportunité de développer les industries des semi-conducteurs et de l'IA, car il dispose d'une main-d'œuvre abondante et bien formée, a déclaré Richard Lawton Thurston, l'un des principaux experts non-ingénieurs en semi-conducteurs aux États-Unis, lors de sa rencontre avec le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, le 26 juin à Washington.

>> Le Vietnam cible une forte croissance de l’industrie des semi-conducteurs

>> L'immobilier industriel et le développement de l'industrie des semi-conducteurs

Photo : CTV/CVN

Le Dr. Thurston, qui est également ancien vice-président principal de Taïwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. (TSMC), a souligné que la technologie de l'IA nécessitait de divers composants tels que des capteurs, de la mémoire, la collecte et le traitement de données. C'est pourquoi le Vietnam peut choisir l'un de ces composants pour le développer et construire sa propre stratégie.

Le ministre Nguyên Chi Dung a déclaré qu’après l’établissement de leur partenariat stratégique intégral, le Vietnam et les États-Unis avaient activement promu leur coopération dans tous les domaines, notamment la science, la technologie et l'innovation.

La partie américaine a accepté de soutenir le Vietnam dans la formation et l'amélioration des capacités de l'industrie des semi-conducteurs, ainsi que dans la participation à la chaîne de valeur mondiale, a déclaré le ministre, ajoutant qu’il s’agissait également des domaines où le Vietnam se concentre sur le développement de ressources humaines de haute qualité pour répondre aux demandes futures et améliorer les capacités de recherche et de développement à long terme.

Il a appelé Thurston à partager son expérience et ses idées pratiques, ainsi que ses recommandations pour stimuler le développement de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam et aider les entreprises vietnamiennes à se connecter à la TSMC.

La TSMC soutiendra le Vietnam dans l'élaboration de plans et de feuilles de route pour l'industrie des semi-conducteurs, a déclaré Thurston.

À Washington, le ministre Nguyên Chi Dung a rencontré Kathryn Neal, directrice de la politique internationale chez Microsoft Corporation, soulignant la volonté du gouvernement vietnamien de valoriser et de soutenir les activités de Microsoft au Vietnam.

Il a proposé à Microsoft d'envoyer bientôt une délégation de haut niveau au Vietnam pour mener des études, enquêtes et engager des discussions avec le Vietnam sur la création de centres de recherche et de développement.

Avant d'arriver à Washington, le ministre Nguyên Chi Dung a eu une séance de travail avec des représentants de Super Micro Computer Corporation, un fabricant mondial de composants de serveurs.

Le responsable vietnamien a suggéré à l'entreprise de collaborer avec le gouvernement et les entreprises vietnamiennes pour développer des centres de données, des infrastructures au service du cloud, de l'IA et de la 5G au Vietnam, affirmant que le Vietnam avait actuellement une forte demande dans ces domaines.

VNA/CVN