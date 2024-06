Le Vietnam coopère de matière proactive avec la CE dans la lutte contre INN

Trân Van Công, conseiller agricole vietnamien en Belgique et auprès de l'Union européenne (UE), a souligné les efforts du Vietnam pour faire lever le "carton jaune" de la Commission européenne (CE) contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).