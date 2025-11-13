Les beaux-arts vietnamiens à la pointe du pinceau et des liens centenaires

Un siècle de créativité sera mis à l’honneur cette semaine à l’occasion d’une exposition internationale exceptionnelle à l’Université des beaux-arts du Vietnam (VNUFA), à Hanoï, retraçant la formation et le développement des beaux-arts vietnamiens modernes.

Organisé par la VNUFA en collaboration avec les écoles d’art du réseau GoA9, alliance internationale d’écoles d’art asiatiques, l’événement a pour thème "L’Université des beaux-arts du Vietnam et ses Amis".

Du 14 au 24 novembre, l’exposition présentera 94 œuvres parmi les plus récentes et les plus remarquables réalisées par les enseignants de la VNUFA et du réseau GoA9.

Cet événement d’envergure, soigneusement préparé, s’inscrit dans le cadre des célébrations du centenaire de la VNUFA, berceau des beaux-arts vietnamiens, qui a formé des générations d’artistes, de peintres, de chercheurs et d’enseignants.

Outre des matériaux comme l’huile et l’acrylique, fréquemment utilisés par les artistes asiatiques, l’intégration de la soie et de la laque par des artistes vietnamiens apporte une touche d’originalité remarquable à l’exposition.

Sculptures et installations témoignent également d’une approche ouverte de l’art moderne et contemporain dans chaque pays.

Parallèlement aux créations des artistes du réseau GoA9, l’exposition présente également 30 estampes d’artistes originaires des États-Unis, du Canada, d’Argentine, d’Italie, de Pologne, des Philippines et de Malaisie.

Ces œuvres font partie d’une collection internationale de peinture conservée à la VNUFA, témoignant des échanges académiques, professionnels et artistiques qui ont jalonné son histoire de plus de cent ans, selon le comité d’organisation de l’événement.

"L’exposition de ces œuvres contribue à enrichir l’espace d’exposition et à offrir aux visiteurs une perspective internationale sur l’art moderne et contemporain, tout en affirmant l’esprit d’intégration et d’ouverture internationale de l’Université des Beaux-Arts du Vietnam en matière d’enseignement, de formation et de création", a déclaré le comité d’organisation dans un communiqué.

Toutes les œuvres exposées reflètent fidèlement l’esprit de chaque époque dans chaque pays et chaque région, offrant ainsi aux visiteurs l’opportunité d’avoir un aperçu de l’art moderne et contemporain des pays asiatiques, dont le Vietnam est fier de faire partie, avec des créations uniques tant par leur pensée visuelle que par leurs matériaux artistiques, selon les organisateurs.

Le réseau GoA9, auquel la VNUFA a adhéré et qu’elle a cofondé en 2023, a été créé dans un esprit de coopération, de partage d’expériences de formation et de création artistique entre les universités, avec pour objectif de promouvoir les expositions, les séminaires, les échanges d’artistes et la recherche universitaire dans la région.

Parmi ses principaux partenaires figurent l’Université des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville et la VNUFA au Vietnam, ainsi que des institutions telles que l’Université de Technologie Rajamangala Lanna en Thaïlande.

L’exposition organisée à Hanoi à l’occasion du centenaire de la création et du développement de la VNUFA témoigne de la coopération durable, pérenne et toujours plus étroite qui unit les institutions de formation artistique asiatiques, a indiqué le comité d’organisation.

Dans un contexte de mondialisation et d’intensification des échanges culturels, l’exposition véhicule un message d’amitié, de coopération et de partage entre artistes, enseignants et chercheurs en art de la région et du monde entier. Elle constitue un événement marquant et contribue à affirmer le rôle pionnier de la VNUFA au sein du réseau international d’échanges et de coopération artistiques.

