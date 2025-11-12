Ly Hai triomphe au Festival international du film à concept novateur de San Francisco

Le cinéaste vietnamien Ly Hai a obtenu une reconnaissance internationale au Festival international du film à concept novateur de San Francisco (SFNCFF 2025) pour son film acclamé Lât Mat 8: Vong tay nang (Face Off 8: Embrace of Light).

Photo : CTV/CVN

Le réalisateur a ainsi reçu le prix du Meilleur réalisateur, et le film a été sacré Meilleur long métrage vietnamien.

Cette année, le SFNCFF 2025 a accueilli plus de 100 œuvres provenant de plus de 30 pays d’Amérique, d’Asie et d’Europe, célébrant les cinéastes indépendants qui font preuve d’innovation, de diversité culturelle et d’une narration créative au sein du cinéma mondial.

Lât Mat 8: Vong tay nang explore les différences de perspectives entre les générations, transmettant des messages touchants sur le courage, l’importance de vivre pleinement sa vie et le rôle essentiel de l’amour familial.

L’histoire suit un lycéen de 17 ans, doué pour la musique, qui rêve d’une carrière musicale. Son entourage s’oppose farouchement à son projet, et il décide alors de former un groupe avec ses amis pour se faire un nom.

Le film met en scène de jeunes acteurs et des comédiens confirmés, tels que Doàn Thê Vinh, Long Dep Trai et les artistes reconnus Kim Phuong et Tuyêt Thu.

Depuis sa sortie le 30 avril, le film a engrangé plus de 231 milliards de dongs (8,75 millions de dollars) en près de deux mois dans les salles de cinéma.

Hải était un chanteur populaire dans les années 1990. Il s’est lancé dans le cinéma en 2010 et a connu un grand succès avec sa franchise Lật mặt (Face à Face), composée de huit films de genres variés : drame, comédie, action et thriller.

Photo : CTV/CVN

"J’espère que mes productions contribueront à promouvoir l’image du Vietnam et du peuple vietnamien auprès du public international. Malgré ma modeste contribution, j’espère transmettre mon amour pour ce pays en forme de S à un public toujours plus large", a déclaré Ly Hai.

Le premier film de la série, Lât Mat, est sorti en 2015 et a rapporté plus de 72 milliards de dôngs (2,73 millions de dollars) de recettes.

Le septième opus, Lât Mat7: Môt diêu uoc (Face Off 7: One Wish), sorti en avril dernier, a engrangé 482 milliards de dongs (18,27 millions de dollars), devenant ainsi la production la plus rentable de Ly Hai.

VNA/CVN