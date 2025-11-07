Culture

Le Jardin du Bonheur s'expose à Hô Chi Minh-Ville

L’exposition de l’artiste Nguyên Thi Dung (née en 1982), intitulée "Le Jardin du Bonheur", sera inaugurée le 8 novembre au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville.

>> Le patrimoine du Centre du Vietnam sur la voie du développement durable

>> Le Théâtre de hát bội de Hô Chi Minh-Ville, passeur de culture et de mémoire

>> La gastronomie locale, nouveau levier d'attractivité touristique de Hô Chi Minh-Ville

Lorsque Dung était encore étudiante à l’école de Dông Nai, elle ressemblait à une abeille laborieuse, passant ses journées à se consacrer au travail dans l’atelier de céramique, communiquant peu. C’est ainsi avec surprise qu’on la retrouve après de nombreuses années.

Dung est désormais une source d’inspiration, prête à partager toutes ses connaissances professionnelles. De la technique de modelage, à l’émaillage, en passant par la fermentation des émaux, jusqu’au nombre de cuissons nécessaires pour obtenir une pièce satisfaisante; elle transmet tout avec une grande générosité, sans aucune réserve ni volonté de garder des secrets.

Peut-être qu’à ce stade où le cœur et le métier ont atteint leur maturité, partager devient une impulsion naturelle; comme respirer, comme une joie essentielle.

Chez Nguyên Thi Dung aujourd’hui, la création est un flot naturel, doux et serein.

L’exposition "Le Jardin du Bonheur" au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville marque un tournant ; non seulement dans la carrière créative de l’artiste, mais aussi dans sa manière de ressentir et d’habiter la vie.

Si autrefois ses œuvres en céramique étaient comme des murmures de la terre, empreints de profondeur et d’intériorité, cette fois-ci, Le Jardin du Bonheur résonne comme une ode lumineuse et joyeuse, à l’image de quelqu’un qui a traversé l’orage et trouvé la paix.

Dans "Le Jardin du Bonheur", le visiteur découvrira des papillons, des abeilles, des chevaux, des fleurs, des feuillages… représentés à travers des techniques à la fois traditionnelles et renouvelées. Dung reste fidèle à l’esprit rustique et authentique de la céramique vietnamienne, tout en y insufflant un rythme nouveau, souple, vibrant et plein d’énergie.

Les œuvres présentées sont l’expression d’un héritage choisi; un lien entre la tradition et le souffle contemporain. Chaque émail, chaque volume porte l’histoire d’une artiste apprenant à savourer la vie; à ralentir pour ressentir le bonheur simple né de ses propres mains.

Cette exposition n’est pas seulement une présentation d’œuvres céramiques, mais un espace narratif; un lieu où chaque objet semble doté d’une âme, dialoguant silencieusement avec le spectateur à travers un langage subtil mais profondément émouvant.

Texte et photos : Minh Thu/CVN