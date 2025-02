Renforcer la coopération internationale pour développer l’énergie nucléaire

En 2025, l'Institut de l'énergie atomique du ministère des Sciences et des Technologies poursuivra le renforcement de sa coopération internationale, tant bilatérale que multilatérale, avec divers pays, organisations et régions dans le domaine de l'énergie atomique.

Ces initiatives visent à remplir ses missions, à promouvoir la recherche scientifique et à favoriser les applications pratiques, contribuant ainsi au développement socio-économique du Vietnam.

Dans le contexte où le Parti et le gouvernement s’accordent sur la relance du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân et sur le futur programme nucléaire du pays, la coopération internationale joue un rôle essentiel pour assurer la sûreté et la sécurité du secteur.

Coopération avec l’AIEA et les partenaires

Trân Chi Thanh, directeur de l'Institut de l'énergie atomique, a déclaré qu'en 2025, l'Institut continuera à mettre en œuvre et finaliser la conception des projets de coopération technique avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Cela inclut notamment les projets VIE1011 et VIE1012 pour la période 2026-2027, visant à renforcer la capacité du Vietnam à développer des projets nucléaires et à soutenir la mise en place du Centre des sciences et technologies nucléaires (CNST). Par ailleurs, l'Institut s’attache à améliorer les compétences techniques en essais non destructifs (END) au Vietnam.

L'Institut poursuivra également ses activités dans le cadre de l’Accord régional de coopération pour la recherche, le développement et la formation dans le domaine des sciences et technologies nucléaires pour l'Asie et le Pacifique (RCA).

En tant que point focal national du Forum pour la coopération nucléaire en Asie (FNCA), l’Institut coordonne actuellement neuf projets du FNCA, dont six liés à la technologie des rayonnements, aux réacteurs de recherche et à la sûreté nucléaire.

L'Institut de l'énergie atomique continue de renforcer sa coopération bilatérale avec des partenaires clés comme la Russie, les États-Unis, le Japon, la République de Corée et l'Inde.

Avec la Russie, la collaboration porte principalement sur la mise en œuvre du projet de Centre de recherche en sciences et technologies nucléaires, en partenariat avec la Société d'État russe de l'énergie atomique (ROSATOM).

Des discussions sont également en cours sur la participation du Vietnam au projet de réacteur de recherche à neutrons rapides MBIR et sur l’élaboration d’une feuille de route de coopération entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et ROSATOM pour la période 2025-2030.

L'Institut explore également des projets d’investissement de ROSATOM dans la société d'irradiation de Cân Tho, le transfert de technologies d’accélérateurs, le traitement des minéraux côtiers et la production de nouveaux produits pharmaceutiques radioactifs au Vietnam. En parallèle, des négociations sont en cours avec TVEL pour l'achat de combustible supplémentaire destiné au réacteur nucléaire de Dà Lat.

La coopération avec le Japon se renforce également, en particulier avec l'Agence japonaise de l'énergie atomique (JAEA), notamment dans la formation des ressources humaines et le développement de la centrale nucléaire de Ninh Thuân.

Avec les États-Unis, l'Institut poursuit son engagement dans le Programme de développement de l’infrastructure technologique des petits réacteurs modulaires (FIRST), participe au Forum de dialogue sur les applications de l’énergie atomique à des fins pacifiques (SDPU) et encourage la participation du Vietnam à cette initiative.

La collaboration avec l’Inde se concentre sur la mise en œuvre du projet VIE1012 de l’AIEA, visant à établir un système de certification en contrôle non destructif (CND) conforme à la norme ISO 9712. L'Institut prépare également la 4ᵉ réunion du sous-comité du Comité mixte Vietnam - Inde sur l'énergie atomique, prévue en 2025 en Inde.

Dans le cadre de la coopération bilatérale avec la Corée du Sud, l’Institut a collaboré avec son partenaire sud-coréen pour rédiger un protocole d'accord avec l'Institut coréen des sciences radiologiques et médicales (KIRAMS). Fin 2024, des discussions ont eu lieu avec Korea Hydro and Nuclear Power Company Limited (KHNP) pour réviser la proposition de "Plan de coopération pour la période 2025-2027".

L'Institut a également suggéré l'organisation d'un "Cours de formation sur la technologie et la gestion de projet des centrales nucléaires" afin de renforcer les compétences techniques et managériales dans ce domaine.

