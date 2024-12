L’Argentine ouvre la voie à un accord de libre-échange Mercosur - Vietnam

L’Argentine soutient pleinement le démarrage du processus de négociation de l’accord entre le Marché commun du Sud (Mercosur) et le Vietnam, a déclaré l’ambassadeur d’Argentine au Vietnam, Marcos Antonio Bednarski.

Lors de sa rencontre avec la presse vietnamienne à l’occasion de sa nouvelle mission au Vietnam, l’ambassadeur Marcos Antonio Bednarski a apprécié les bonnes relations entre les deux pays au cours de ces 50 dernières années.

Photo : VNA/CVN

"Le Vietnam est le 3e partenaire commercial de l’Argentine dans la région Asie-Pacifique, juste après la Chine et l’Inde. À l’échelle mondiale, le Vietnam se classe 8e. Les échanges commerciaux bilatéraux enregistrent une très bonne croissance. Ces dix derniers mois ont été marqués par une croissance spectaculaire de 185%, et nous sommes confiants quant à la poursuite de cette dynamique positive", a-t-il commenté.

Selon le diplomate, dans le but de créer un environnement commercial plus favorable, les deux parties travaillent sur un accord de non-double imposition et un accord sur les transports aériens, qui devraient permettre de multiplier les vols directs entre les deux pays.

Concernant le Mercosur, l’ambassadeur Marcos Antonio Bednarski a partagé que "le Vietnam avait exprimé son souhait de négocier un accord de libre-échange entre le Mercosur et le Vietnam. L’Argentine soutient pleinement le lancement du processus de négociation avec le Vietnam".

"L’Argentine assume la présidence par intérim du Mercosur et au premier semestre de l’année prochaine, ce sera la présidence du Mercosur. Nous espérons obtenir bientôt des résultats positifs concernant la possibilité d’entamer des négociations autour de cet accord de libre-échange", a-t-il indiqué.

En outre, l’ambassadeur Bednarski souhaite également que les deux pays renforcent leur coopération dans les domaines de la biotechnologie et de l’énergie verte. La coopération et les échanges bilatéraux dans le secteur culturel et sportif seront aussi renforcés en 2025.

