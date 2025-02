Le président de la Chambre de commerce Mercosur - ASEAN apprécie le potentiel de coopération bilatérale

Photo : VNA/CVN

Le bloc Mercosur, composé du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay, est la cinquième économie mondiale. Il représente un marché de 295 millions d'habitants et a un PIB de près de 3.000 milliards d'USD par an.

Parallèlement, l'ASEAN est la quatrième économie mondiale avec un PIB de 4.100 milliards de dollars, derrière les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. En 2023, l'ASEAN représentait 7% du commerce mondial, 5% de la valeur ajoutée manufacturière mondiale et attirait 17% des investissements directs étrangers (IDE) mondiaux.

Selon l'évaluation de Rodolfo Caffaro Kramer, l'Asie du Sud-Est se développe rapidement, comme le montre l'amélioration de la qualité de vie des populations dans les régions visitées par la délégation, notamment le Vietnam, Singapour et l'Indonésie.

Les hommes d'affaires des pays du Mercosur et de l'ASEAN souhaitent en savoir plus sur les marchés des autres, a-t-il déclaré, suggérant des secteurs potentiels pour la promotion commerciale entre les deux blocs, notamment l'alimentation et les boissons, l'alimentation animale, l'agriculture, la médecine vétérinaire, les services logistiques, les cosmétiques et les produits de soins personnels, le mobilier, l'industrie du bois et la technologie.

Affirmant que le Mercosur et l'ASEAN se complètent, Rodolfo Caffaro Kramer considère cela comme la clé du succès des relations commerciales entre les deux parties.

Il a proposé un modèle de "joint-venture à bénéfices partagés" pour les projets, visant à établir des relations solides et durables.

VNA/CVN