Le Vietnam, un marché attractif pour les pays d’Amérique du Sud

Le Vietnam se développe de manière durable et représente un marché incroyablement attractif pour les pays d’Amérique du Sud, en particulier l’Uruguay, a déclaré le D r. Ignacio Bartesaghi, directeur de l’Institut international des affaires de l’Université catholique d’Uruguay et coordinateur de la Chambre de commerce ASEAN - MERCOSUR.

Dans une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le Dr. Bartesaghi a déclaré que lors de sa visite à Hanoï en octobre 2024, il avait été témoin de changements importants dans le pays par rapport à sa dernière visite trois ans plus tôt.

Les investissements dans les infrastructures et l’émergence de nombreux nouveaux bâtiments dans les zones urbaines l’ont fortement marqué, a-t-il noté, considérant le Vietnam comme une nation en développement continu qui incarne l’esprit de la vie moderne.

En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et l’Uruguay, il a souligné l’immense potentiel de coopération économique et commerciale. L’Uruguay peut fournir des produits agricoles au Vietnam, tels que du bœuf, du soja et du vin. En retour, le Vietnam peut fournir de la technologie, de l’électronique et des machines à l’Uruguay.

Abordant les perspectives de négociation d’un accord de libre-échange entre le Marché commun du Sud (MERCOSUR) et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), il s’est dit convaincu que les deux parties travaillent activement à faire avancer ce processus.

Le Paraguay a évoqué la création d’une Chambre de commerce Paraguay - ASEAN pour promouvoir l’expansion du marché en Asie du Sud-Est. Des pays comme le Vietnam, l’Indonésie et les Philippines connaissent des taux de croissance élevés et sont très dynamiques, ce qui les rend très attractifs pour les investisseurs latino-américains, en particulier ceux d’Amérique du Sud, dont l’Uruguay.

En termes de coopération éducative, le Dr. Bartesaghi a exprimé le souhait de renforcer davantage les échanges universitaires entre le Vietnam et l’Uruguay, après le succès de sa visite à l’Université du commerce extérieur en octobre 2024, facilitée par le programme ASEAN-MERCOSUR Chair.

Créé en 2016, ce programme favorise le dialogue et la coopération entre l’ASEAN et le MERCOSUR, notamment dans les domaines de l’économie et de l’éducation. Le programme facilite les activités commerciales bilatérales, soutient les échanges technologiques dans l’agriculture et l’industrie et développe des projets de recherche conjoints sur la science et la technologie.

La coopération éducative et les échanges universitaires entre l’ASEAN et le MERCOSUR contribueront à améliorer la qualité des ressources humaines et à élargir les opportunités de coopération internationale.

