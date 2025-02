Les politiques budgétaires et monétaires aideront à contrôler l'inflation au Vietnam

Les récentes politiques budgétaires et monétaires du Vietnam ont été ajustées de manière flexible pour stimuler la consommation et stabiliser les prix. À l'avenir, ces politiques continueront d'être appliquées de façon cohérente pour maîtriser l'inflation.

>> Le président de l'AN encourage la mise en œuvre rapide des politiques pour la reprise économique

>> Atténuer les difficultés, soutenir les sociétés et les citoyens

Selon un rapport du ministère des Finances, l'indice des prix à la consommation (IPC) en 2024 a augmenté de 3,63% par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi l'objectif de contrôle de l'inflation fixé par l'Assemblée nationale et le gouvernement.

Photo : VNA/CVN

En janvier 2025, l'IPC a augmenté de 0,98% par rapport à décembre de l'année précédente, principalement en raison de l'ajustement des prix des services médicaux et de la demande accrue des consommateurs pendant les vacances du Têt (Nouvel An lunaire). Par rapport à janvier 2024, cet indice a également enregistré une hausse de 3,63%.

Pour stabiliser la macroéconomie et maîtriser l'inflation, le ministère des Finances a mis en place des politiques budgétaires en combinaison avec des mesures monétaires et autres stratégies macroéconomiques, soutenant ainsi à la fois les entreprises et les citoyens, tout en favorisant la croissance économique et en assurant le bien-être social.

L'année dernière, le ministère a proposé diverses solutions pour soutenir les entreprises et les citoyens, tout en assurant l'équilibre budgétaire national et en permettant aux localités de gérer efficacement leur budget.

Le ministère a soumis au gouvernement et aux autorités compétentes la publication et la mise en œuvre de politiques d'exonération, de réduction et de prolongation des taxes, des frais et des redevances, ainsi que des frais de location de terrains pour les entreprises et les citoyens. Le montant total de l'argent en 2024 a été estimé à environ 197,3 billions de dôngs (7,7 milliards d'USD), dont environ 99 billions de dôngs provenaient d'exonérations et de réductions, et environ 98,3 billions de dôngs d'extensions.

Photo : VNA/CVN

Le ministère des Finances continuera de proposer des mesures de réduction d'impôt, dont une baisse de 2% de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour certains produits et services, de 50% de la taxe de protection de l'environnement sur l'essence, le diesel et les lubrifiants applicable pour cette année.

Concernant la politique monétaire, la Banque d'État a géré celle-ci de manière proactive, flexible et efficace en 2024, et l'a coordonnée avec les politiques budgétaires et autres politiques macroéconomiques de manière fluide, harmonieuse et étroite.

En conséquence, le taux de réserves obligatoires des établissements de crédit a été maintenu stable ; la gestion du crédit a été menée de manière proactive et flexible pour répondre aux besoins en capitaux de l'économie. Les taux d'intérêt en 2024 ont été maintenus au même niveau pour permettre aux établissements de crédit d'accéder au financement de la banque centrale à faible coût, contribuant ainsi à soutenir l'économie. Le taux de change a été géré de manière flexible et appropriée pour aider à atténuer les chocs externes.

La croissance du crédit l'année dernière s'est améliorée par rapport à l'année précédente. Au 31 décembre 2024, la croissance du crédit dans l'ensemble de l'économie avait augmenté de 15,08% par rapport à la fin de l'année précédente.

Les analystes prévoient qu'en 2025, le Vietnam sera confronté à des défis importants qui auront un fort impact sur le taux de change et l'inflation, en particulier lorsque la demande intérieure et mondiale de biens ne se sera pas complètement rétablie. Par conséquent, il est nécessaire de profiter de la marge de manœuvre disponible pour élargir les politiques budgétaires afin d'atteindre l'objectif de croissance de 8% pour 2025.

Le Dr. Cân Van Luc, membre du Conseil consultatif national de politique financière et monétaire, a déclaré que la politique monétaire pour 2025 doit être flexible pour stabiliser le taux de change, contrôler l'inflation et promouvoir la croissance.

VNA/CVN