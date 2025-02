IA : le Vietnam, un marché attrayant pour l'expansion des centres de données

>> Cinq lauréats VinFuture 2024 reçoivent le prix Reine Elizabeth d’ingénierie 2025

>> Hô Chi Minh-Ville : un réseau 5G complet d'ici 2025

>> Le Vietnam renforce la coopération dans l'application de l'IA

Photos : VNA-CTV/CVN

En 2023, des géants technologiques tels que Microsoft, Meta, Alphabet et Amazon ont investi plus de 200 milliards d'USD dans les centres de données et le développement des outils liés à l'IA. Une grande partie de ces capitaux est dirigée vers l'Asie, où les coûts fonciers et énergétiques sont plus attractifs et la demande en IA est en forte croissance.

Cependant, la majorité des infrastructures de centres de données en Asie ne sont pas encore adaptées aux serveurs IA, ce qui crée de vastes opportunités d'investissement pour moderniser et construire de nouvelles installations à plus grande capacité.

Le Vietnam a désigné l'IA et les semi-conducteurs comme des secteurs stratégiques à long terme. Anticipant cette tendance, des entreprises vietnamiennes telles que VNPT, Viettel, CMC, FPT et VNG ont massivement investi dans l'expansion de leurs centres de données. CMC prévoit d'investir 500 millions d'USD d'ici 2028 pour renforcer ses infrastructures au Vietnam, au Japon et dans d'autres pays.

De son côté, Viettel déploiera 11 nouveaux centres de données entre 2025 et 2030, avec une capacité totale de plus de 350 MW, représentant 40 % de la capacité nationale. Viettel collabore également avec le géant américain NVIDIA pour construire un centre de données à grande échelle intégrant près de 800 supercalculateurs et 6.000 cartes GPU.

Parallèlement, des multinationales comme Amazon, Microsoft, Supermicro, ST Telemedia Global Data Centers, Google et Alibaba intensifient leur présence sur le marché vietnamien avec des investissements prévus en milliards de dollars, dynamisant ainsi la concurrence dans le secteur.

Un environnement propice aux investissements

Le Vietnam offre des avantages comparatifs pour la construction de centres de données. Selon un rapport de Cushman & Wakefield, une société mondiale de services immobiliers de premier plan, le pays demeure une destination attractive pour les investisseurs grâce à des coûts de construction parmi les plus bas en Asie-Pacifique, juste derrière Taïwan (Chine).

Photo : VNA/CVN

Le coût moyen de construction au Vietnam est d'environ 6,9 millions d’USD par MW, inférieur à celui de la Chine (7,1 millions), de la Thaïlande (7,6 millions), de l'Indonésie (8,7 millions) et de la Malaisie (9 millions).

Trang Bùi, directrice générale de Cushman & Wakefield, souligne que le Vietnam, grâce à ses coûts compétitifs et à sa position géographique stratégique, pourrait devenir un hub régional pour le stockage et le traitement des données. L'intérêt des groupes internationaux tels qu'Apple, Intel, Canon, Samsung, LG, LEGO et Airbus en témoigne.

Les défis à relever

Avec la croissance rapide du secteur, un enjeu majeur reste l'approvisionnement en énergie. Selon Thomas Rooney, directeur adjoint des services industriels de Savills Hanoi, les centres de données axés sur l'IA consomment entre 2 et 5 fois plus d'électricité que les centres conventionnels. Le développement des énergies renouvelables et la stabilisation de l'approvisionnement électrique seront donc essentiels pour soutenir cette expansion.

Cushman & Wakefield a également souligné que, malgré un fort potentiel, le Vietnam doit encore améliorer son infrastructure électrique pour assurer un fonctionnement optimal des centres de données.

En 2025, une vague d'investissements dans les centres de données intégrant l'IA est attendue au Vietnam, portée par les grandes entreprises internationales. Pour capter pleinement cette opportunité, le pays devra renforcer ses capacités énergétiques, libérer du foncier, former une main-d'œuvre qualifiée et améliorer son cadre juridique.

VNA/CVN