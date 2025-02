Opportunités d'investissement pour les entreprises en Inde

Photo : VNA/CVN

Manan Agarwal, directeur de KrayMan Consultants LLP, a partagé des informations essentielles sur le budget indien pour l'exercice 2025-2026. Il a détaillé les priorités du gouvernement indien concernant le développement de l'industrie, de l'agriculture, des sciences et technologies, des infrastructures et d'autres secteurs, tout en offrant des recommandations aux entreprises vietnamiennes pour investir et se développer sur le marché indien.

Le budget 2025-26, annoncé par le ministère indien des Finances le 1er février, marque une étape cruciale dans la stratégie de développement économique du pays. Il aura un impact majeur sur tous les secteurs de l'économie indienne, notamment en matière de promotion des investissements, de réforme des politiques fiscales et des opérations commerciales. L’objectif est de réduire les impôts pour les petites et moyennes entreprises et de simplifier les procédures administratives, afin d'améliorer l'environnement des affaires et attirer davantage d’investissements étrangers, a indiqué Manan Agarwal.

Le gouvernement indien met également l'accent sur la réforme des politiques d’import-export, tout en encourageant le développement des secteurs manufacturiers, textile, des énergies renouvelables, de l’agriculture et des infrastructures. L’Inde privilégie aussi le développement d'industries de haute technologie telles que les véhicules électriques, la production de batteries et le recyclage des eaux usées, pour réduire l'impact du changement climatique et promouvoir un développement économique vert, a-t-il précisé.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que ces nouvelles politiques ouvrent de nombreuses opportunités de coopération pour les entreprises vietnamiennes, notamment dans les domaines des technologies de l'information, de l'agriculture, de l'industrie, de la fabrication et des services.

Pour sa part, Bùi Trung Thuong, conseiller commercial du Vietnam en Inde, a souligné que ces nouvelles politiques de l'Inde constituent de grandes opportunités pour les entreprises vietnamiennes d'investir, de coopérer et de se développer sur ce marché en pleine expansion.

Il a également assuré que le Bureau commercial du Vietnam en Inde continuerait dans les années à venir d’accompagner et de soutenir les entreprises vietnamiennes dans leurs efforts de connexion, d'investissement et de développement.

VNA/CVN