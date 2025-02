Le café démarre l’année en trombe et suscite les risques de spéculation

Les prix du café montent en flèche à un rythme sans précédent, dépassant les prévisions des experts et suscitant des inquiétudes quant à la spéculation sur le marché.

>> Le café vietnamien gagne en crédibilité grâce à une base de données transparente

>> Les exportations de café chutent en volume mais monte en valeur

>> Dak Lak accueillera la 9e édition du Festival du café de Buôn Ma Thuôt en mars

Le 11 février, les prix du café dans les hauts plateaux du Centre ont grimpé à 131.000 dôngs (5,1 USD) le kilogramme, soit une augmentation de 2.000 dôngs par rapport à la veille.

À la Bourse de Londres, les prix du café Robusta ont fluctué entre 5.573 et 5.696 USD la tonne (environ 140.000 à 144.000 dôngs le kilogramme), tandis que le café Arabica à la Bourse de New York a bondi de 540 USD, atteignant 9.460 USD la tonne pour le contrat de mars 2025.

Photo : VNA/CVN

Selon nld.com.vn, Phan Minh Thông, président de Phuc Sinh JSC, a qualifié la flambée actuelle des prix de "folle" et a averti que la dynamique à la hausse pourrait se poursuivre. Il a noté que les entreprises sont obligées d’acheter et de vendre à des prix élevés plutôt que de conclure des contrats prédéterminés.

La hausse des prix est en grande partie due au resserrement de l’offre d’arabica du Brésil, le plus grand producteur mondial, alors que la saison des récoltes du pays se termine. Pendant ce temps, les agriculteurs retiennent leurs stocks, anticipant de nouvelles hausses de prix. Cette pénurie d’offre a maintenu les prix du Robusta à des niveaux élevés, l’écart de prix entre les deux types de café s’élargissant à 3.780 USD la tonne.

Malgré des prix record, les producteurs de café vietnamiens restent prudents quant à la vente. Nguyên Thi Chiên, une productrice de café à Kon Tum, a déclaré que sa famille n’avait vendu qu’une tonne à 115.000 dôngs le kilogramme, gardant le reste en stock dans l’espoir de nouveaux gains. Cependant, la volatilité du marché a laissé de nombreux agriculteurs dans l’incertitude quant au moment optimal pour vendre.

D’octobre 2024 à janvier 2025, les exportations de café vietnamiens ont fortement diminué en volume, mais ont augmenté en valeur. Rien qu’en janvier, le pays a exporté 137.568 tonnes de café, générant 694,93 millions de dollars, soit une baisse de 38,2% en volume mais une hausse de 8,8% en valeur sur un an.

Le directeur de Global Trade Link Co., Ltd., Nguyên Ngoc Luân, reste optimiste quant aux perspectives de prix, citant des inquiétudes concernant les mauvaises récoltes et les éventuels droits de douane américains sur les produits sud-américains, qui pourraient renforcer la position concurrentielle du Vietnam sur le marché mondial.

Photo : VNA/CVN

Cependant, Nguyên Huu Long de la Compagnie par actions de l’Académie du café du Vietnam a exprimé des inquiétudes quant au fait que les prix du café sur le marché intérieur restent inférieurs de 15.000 dôngs le kilogramme à ceux de la Bourse de Londres, ce qui suggère une manipulation potentielle des prix.

La flambée des prix a également suscité des inquiétudes quant à la production de café contrefait. Fin janvier, les autorités de Gia Lai ont découvert trois installations à Pleiku mélangeant des produits chimiques non identifiés dans du café moulu. De même, l’Association des torréfacteurs de café du Brésil (ABIC) a émis un avertissement concernant le café frelaté fabriqué à partir de cosses, de feuilles et d’autres substituts non liés au café.

Malgré des prix record, il est peu probable que l’industrie du café du Vietnam soit confrontée à une crise de surproduction, car les terres destinées à la culture du café restent limitées. Les experts prévoient que les prix élevés persisteront jusqu’en juillet 2025, mais mettent en garde les agriculteurs contre une spéculation excessive pour éviter les risques financiers.

VNA/CVN