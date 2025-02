Hà Nam délivre des certificats d'investissement à deux grands projets

Le Comité populaire de la province de Hà Nam (Nord) a organisé, le 13 février, une cérémonie de remise des certificats d'investissement pour deux projets majeurs : l'usine de circuits imprimés de haute précision de la SARL Red Board Technology (Vietnam) et l'usine d'équipements de cuisine et d'articles métalliques connexes de la Société par actions Casla.

>> Les investisseurs japonais versent plus de 1,3 milliard d'USD à Hà Nam

>> Le président de l'AN à la Fête de la grande union nationale à Hà Nam

Photo: VNA/CVN

Le projet de la SARL Red Board Technology, situé dans la zone industrielle Kim Bang I, s'étend sur une superficie de 98.850 m², avec un investissement total de 110 millions d'USD. L'usine devrait entrer en activité en février 2027.

Quant au projet de Casla, implanté dans la zone industrielle Thai Hà, district de Ly Nhân, il représente un investissement de 1.200 milliards de dôngs. Il se déroulera en deux phases : la première consacrée à la production de couteaux (83,7 millions d'unités par an) et la seconde à la fabrication de batteries de cuisine et de services de table (240.000 ensembles par an).

Le président du Comité populaire de Hà Nam, Truong Quôc Huy, a souligné que ces projets joueront un rôle important dans le développement économique local. Il a appelé les autorités locales à accompagner les investisseurs en simplifiant les procédures administratives et en résolvant rapidement leurs éventuelles difficultés.

VNA/CVN