Le Vietnam, une terre prometteuse pour les PME de la République de Corée

Un atelier sur les relations d'investissement et d'affaires avec le Vietnam s'est tenu mercredi 22 mai à Séoul, inaugurant une série d'activités visant à soutenir le développement mondial des petites et moyennes entreprises (PME) organisées par le ministère sud-coréen des PME et des start-up (MSS).

>> Long An nourrit de bonnes relations de coopération avec la République de Corée

>> La Lotte Card de la R.de Corée injecte 68 millions d’USD dans une unité vietnamienne

>> Le géant vietnamien de la technologie CMC ouvre un bureau en République de Corée

>> Binh Duong salue l'augmentation des investissements sud-coréens

Photo : VNA/CVN

S'adressant à l'événement, le ministre sud-coréen des PME et des start-up Oh Young-joo, ancien ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, a déclaré que le Vietnam était le troisième plus grand marché d'exportation de son pays, générant 9,4% des revenus totaux d'exportation des PME du pays.

L'ambassadeur vietnamien en République de Corée, Vu Hô, a déclaré que le Vietnam et la République de Corée entraient dans une nouvelle période de coopération sur la base du partenariat stratégique intégral bilatéral établi en 2022.

Le Vietnam est non seulement le plus grand partenaire économique de la République de Corée parmi les pays membres de l'ASEAN, mais également l'un des trois plus grands partenaires de la République de Corée dans le monde en termes de commerce et d'investissement, a-t-il noté.

Les dirigeants des deux pays se sont fixé un objectif de 100 milliards d'USD de commerce bilatéral dans un avenir proche et de 150 milliards d'USD en 2030, a déclaré l'ambassadeur, ajoutant que les deux pays promouvaient la collaboration dans les domaines de l'économie verte et numérique, de nouveaux l’énergie, la chaîne d’approvisionnement, la sécurité économique, la sécurité alimentaire et l’industrie de la défense, tant au niveau bilatéral que multilatéral.

Shim Jae-yoon, du consulat général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, a informé les entreprises sud-coréennes du marché vietnamien, soulignant que le Vietnam est un pays prometteur qui mérite un investissement.

Actuellement, un grand nombre d'entreprises sud-coréennes investissent au Vietnam, a déclaré Shim Jae-yoon, ajoutant que son bureau menait diverses activités pour soutenir les entreprises sud-coréennes, notamment un programme de connexion mondial K start-up. Un conseil de soutien aux PME de la République de Corée sera organisé à l'avenir à Hô Chi Minh-Ville, a-t-il révélé.

Kim Kyung-don, de l'Agence de promotion des investissements commerciaux (KOTRA) à Hanoï, a déclaré que depuis que le pays a ouvert ses portes aux investisseurs étrangers il y a 37 ans, le Vietnam a fait des progrès considérables dans le système d'investissement dans de nombreux domaines. Récemment, le gouvernement vietnamien a offert des incitations pour attirer les investissements dans des domaines avantageux, a noté Kim Kyung-don.

Les entreprises participantes ont bénéficié de consultations sur le marché vietnamien et les tendances économiques ainsi que sur les réglementations juridiques du Vietnam concernant l'investissement, la finance, la comptabilité et l'import-export.

Un certain nombre d'entreprises vietnamiennes, dont Viglacera et Sonadezi, ont rejoint l'événement et organisé des stands pour présenter les clusters industriels du Vietnam et soutenir les investisseurs étrangers dans les parcs industriels au Vietnam.

VNA/CVN