Salon des solutions de bureau intelligent, équipements, machines et papeterie à Hanoï

Le premier Salon international des solutions de bureau intelligent, équipements, machines et papeterie (VietOffice) 2024 a ouvert ses portes le 22 mai à Hanoï.

VietOffice 2024, organisé par la société par actions de publicité et de foires commerciales (Vinexad) et l'Association vietnamienne des machines de bureau (VOMA), présente 150 stands de 100 exposants venus d'Inde, de Pologne, de République de Corée, de Hong Kong (Chine), du Japon, de Singapour, de Chine et du Vietnam.

L'événement, qui se déroulera jusqu'au 24 mai au Centre international des expositions de Hanoï, devrait attirer plus de 8.000 visiteurs.

Le président de la VOMA, Nguyên Tuân Minh, a déclaré que l'exposition était une opportunité pour les entreprises nationales et internationales de se connecter, de partager leurs expériences, de coopérer et de créer un développement durable dans l'industrie vietnamienne des équipements de bureau.

