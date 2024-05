La Lotte Card de la R.de Corée injecte 68 millions d’USD dans une unité vietnamienne

Lotte Card Co., Ltd, cinquième émetteur de cartes de crédit en République de Corée, a annoncé le 2 mai avoir injecté 93,7 milliards de KRW (68 millions d’USD) dans son unité vietnamienne - Lotte Finance Vietnam - pour développer ses activités dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Il s'agit de la plus grande augmentation de capital depuis que l'émetteur de cartes a commencé ses activités dans le pays en 2018, ce qui témoigne de sa volonté d'y accélérer son expansion à mesure que ses activités s'y stabilisent.

Un responsable de Lotte Card a déclaré que la société avait pour objectif de devenir une société financière solidement implantée au Vietnam et basée sur une structure commerciale stable.

Lotte Card a acquis il y a six ans Techcom Finance Co., Ltd, un fournisseur vietnamien de services de crédit à la consommation, pour pénétrer le marché.

La société sud-coréenne a développé son propre modèle de notation de crédit et mis en place un système de tarification basé sur le risque pour proposer aux clients vietnamiens des taux d'intérêt adaptés à leur notation de crédit.

En outre, il a développé le service "Achetez maintenant, payez plus tard" (BNPL), un type de financement à court terme qui permet aux clients d'effectuer des achats et de les payer à une date ultérieure, souvent sans intérêts.

VNA/CVN