Gamuda va développer un nouveau projet de logements à Hô Chi Minh-Ville

>> Les lauréats du Prix du Dragon d'or 2022 sont connus

>> Gamuda Land lance un projet de shophouses à Binh Duong

Le projet, dont la construction souterraine de la première phase a débuté le 26 mars, couvrira une superficie d'environ 3,77 ha et comptera environ 2.000 unités.

Situé dans la ville de Thu Duc, le projet se situe sur l'axe "Terre d'or", près de l'intersection d'An Phu, la porte orientale du centre de Hô Chi Minh-Ville, avec actuellement un statut juridique complet.

Depuis Eaton Park, il ne faut que quelques minutes pour rejoindre 12 écoles internationales et dans un rayon de 3 km se trouvent des centres commerciaux et un hôpital général international.

S'étendant sur une superficie totale de 3,77 ha, Eaton Park est prévu avec six tours de grande hauteur allant de 29 à 39 étages, offrant 2.052 unités au marché, dont 1.968 appartements haut de gamme d'une à trois chambres, 12 penthouses, 52 des unités commerciales au niveau du podium et 21 magasins, avec une valeur de développement brute estimée à plus de 1,1 milliard d'USD.

Avec un dévouement et une attention méticuleuse à chaque détail de la planification globale, Eaton Park devrait établir une nouvelle norme en matière de vie urbaine, offrant non seulement un style de vie luxueux, mais également une vie complète, dynamique et épanouissante.

Gamuda Land est un investisseur étranger de premier plan présent sur le marché immobilier vietnamien depuis de nombreuses années. Lors de son entrée sur le marché en 2007, l'investisseur a audacieusement alloué près de 8,6 billions de dôngs (338 millions d'USD) pour le capital d'investissement initial de la ville de Gamuda, une zone urbaine de 292 ha dans l’arrondissement de Hoàng Mai, à Hanoï, et 3,6 billions de dôngs (114 millions d'USD) pour Celadon City, s'étendant sur 82 ha dans l’arrondissement de Tân Phu, Hô Chi Minh-Ville.

À ce jour, ces deux projets sont devenus les zones urbaines vertes internationales les plus remarquables sur leurs marchés respectifs.

Suite à ces succès, la principale entreprise immobilière de Malaisie démontre de fortes ambitions pour renforcer sa position au Vietnam avec des mesures impressionnantes ces derniers temps. Plus précisément, rien qu’en 2022, Gamuda Land a conclu avec succès deux opérations de fusions et acquisitions importantes, provoquant un émoi sur le marché du Sud.

Eaton Park marque la troisième transaction consécutive en deux ans, les coûts de transfert de terrain atteignant à eux seuls 315,8 millions d'USD.

VNA/CVN