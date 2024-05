Promouvoir l’industrie pharmaceutique vietnamienne

L'industrie pharmaceutique vietnamienne voit de grands avantages. Les dépenses de santé des gens sont de plus en plus élevées, ce qui donne aux entreprises pharmaceutiques un grand potentiel de développement, a déclaré le Professeur agrégé-Docteur Lê Van Truyên, ancien vice-ministre de la Santé.

>> L'industrie pharmaceutique nationale doit mieux exploiter le marché

>> Le Vietnam se dote d’une stratégie de développement de l’industrie pharmaceutique

Photo : Traphaco/CVN

S'adressant au journal en ligne Suc khoe & Doi sông (Santé et Vie), Ta Manh Hùng, directeur adjoint de l'Administration des médicaments du Vietnam (DAV) relevant du ministère de la Santé, a déclaré qu'auparavant, un Vietnamien ne dépensait que moins de 5 USD chaque année pour acheter des médicaments, mais ce chiffre est désormais passé à 70 USD par personne et par an.

Selon l'Association des sociétés pharmaceutiques du Vietnam (VNPCA), le taux de croissance de la production de médicaments par les entreprises nationales a augmenté assez rapidement.

La valeur de la production nationale de médicaments n'a atteint que 17% de la valeur totale des coûts médicaux des populations au cours de la période 2001-2011, et a augmenté jusqu'à 46% au cours de la période 2015-2021.

Un rapport de la DAV montre également que la valeur totale du marché pharmaceutique vietnamien est passée de 2,7 milliards d'USD en 2015 à 7 milliards d'USD en 2022 et devrait atteindre plus de 10 milliards d'USD d'ici 2026.

Bien que le Vietnam ait développé un grand nombre de sociétés pharmaceutiques, les entreprises manufacturières nationales ne jouent pas encore un rôle de premier plan sur le marché pharmaceutique.

Photo : VNA/CVN

Les drogues produites dans le pays représentent moins de 50% de la valeur totale des drogues consommées.

L'échelle des entreprises de fabrication de produits pharmaceutiques n'est pas grande, avec moins de produits et un faible niveau de science et de technologie. De plus, près de 90% des matières premières destinées à la production de médicaments sont importées.

La raison en est que la psychologie des consommateurs face à l'utilisation des produits pharmaceutiques continue de privilégier les produits étrangers. De plus, le Vietnam n’est actuellement pas en mesure de produire des médicaments spécialisés.

Ta Manh Hùng a déclaré que pour atteindre l'objectif de développer l'industrie pharmaceutique au Vietnam, des améliorations continues devaient être apportées aux institutions et aux lois sur la production, le commerce, l'import-export, l'approvisionnement et la distribution de médicaments.

Il faut en particulier mettre en place une politique préférentielle spéciale en faveur de la recherche et du transfert de technologie pour produire des médicaments, des vaccins et des produits biologiques inventés, a-t-il ajouté.

En outre, il est nécessaire de mettre en œuvre des solutions pour améliorer la capacité de gestion et de contrôle du marché des médicaments et des ingrédients médicinaux, notamment en testant les vaccins et les produits biologiques, a-t-il indiqué.

Le représentant de la DAV a également recommandé de promouvoir la recherche et les relations internationales pour développer des médicaments de traitement spéciaux.

Il devrait y avoir une orientation spécifique et une feuille de route pour normaliser la formation des ressources humaines pharmaceutiques.

VNA/CVN