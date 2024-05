Lào Cai veut piloter une zone de commerce électronique transfrontalière

Lào Cai a proposé le projet pilote d'une zone de commerce électronique transfrontalière ou d'une zone de libre-échange dans la province montagneuse du Nord pour relier le Vietnam et d'autres pays de l'ASEAN au marché chinois.

Dans une proposition envoyée au ministère de l'Industrie et du Commerce, le service provincial de l'Industrie et du Commerce a demandé la soumission rapide du projet visant à créer un pôle commercial reliant l'économie et le commerce à la région du sud-ouest de la Chine pour approbation.

Lào Cai recherche également l'approbation du gouvernement pour développer un centre logistique régional ASEAN - Chine dans la province.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré qu'il avait déjà discuté avec la partie chinoise de la manière de faire fonctionner des modèles tels qu'une zone de libre-échange et une zone de commerce électronique transfrontalier et qu'il ferait rapport à la province de Lào Cai.

Le ministère a également exhorté Lào Cai à tirer les leçons de l'expérience de construction d'un poste frontière intelligent dans la province de Lang Son.

Le service provincial de l'Industrie et du Commerce a déclaré que la Chine développait une zone de commerce électronique avec un investissement total de 525 millions d'USD à Hekou pour promouvoir le commerce et la logistique.

