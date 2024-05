Vietnam - Allemagne

Dà Nang et Thuringe signent un protocole de coopération

Le secrétaire adjoint du Comité du Parti et le président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Lê Trung Chinh, et le Premier ministre de l'État de Thuringe de l’Allemagne, Bodo Ramelow, ont signé un protocole d'accord pour établir des relations de coopération amicales dans le développement des ressources humaines, l'investissement, le commerce, les sciences, l’innovation et les échanges culturels.

Photo : VNA/CVN

La signature a eu lieu lors d’une séance de travail du mercredi 22 mai entre Lê Trung Chinh et de responsables de l'État de Thuringe, dans le cadre d'un voyage d'affaires en Allemagne d’une délégation de Dà Nang (Centre).

Prenant la parole après la signature, Lê Trung Chinh a exprimé le souhait que, dans les temps à venir, le Premier ministre de l'État de Thuringe continue de connecter Dà Nang avec les organisations et les entreprises allemandes pour élargir davantage leur coopération et de soutenir la ville pour atteindre ses objectifs de développement.

Dà Nang espère que cette relation de coopération apportera de nombreux avantages, non seulement dans les domaines du développement des ressources humaines, de l'investissement, du commerce, des sciences et de l'innovation, mais également dans les échanges culturels, a-t-il ajouté.

Dans l'État de Thuringe, la délégation de la ville de Dà Nang a également travaillé avec l'Organisation de promotion du développement de l'État de Thuringe et a visité des entreprises locales telles que l'entreprise de fabrication de saucisses MEININGER Wurstspezialitäten Thüringen, l'hôpital Marienstift Arnstadt et le fabricant de pièces et d'accessoires Hehnke GmbH & Co. KG.

Pour rappel, en novembre 2023, le Premier ministre de l'État de Thuringe a effectué une visite de travail dans la ville de Dà Nang. Après la visite, les deux parties ont activement discuté en vue de signer un protocole d'accord pour établir les relations de coopération amicales entre Dà Nang et Thuringe.

En 2023, Dà Nang a exporté vers l'Allemagne 30 millions d'USD de marchandises et y a importé 23 millions d'USD. La ville compte 13 projets d'investissement allemands cumulant un capital total de plus de 11 millions d'USD, axés sur les domaines de la restauration, de l'hôtellerie, des technologies de l'information, des services de conseil en construction et des transports.

VNA/CVN