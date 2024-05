Le Premier ministre demande d’élaborer le plan socio-économique et budgétaire de 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mercredi 22 mai d’élaborer le plan de développement socio-économique et le budget prévisionnel de 2025, la dernière année de mise en œuvre du quinquennat 2021-2025 et l’année des congrès du Parti à tous les niveaux vers le XIV e Congrès national du Parti.

>> Adoption de la Résolution sur le plan socio-économique en 2020

>> S'efforcer de réaliser au mieux les objectifs de développement socio-économique de 2024

>> Des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique en débat

Photo : VNA/CVN

Le plan devra se voir assigner des objectifs généraux assortis d’échéances et d’exigences claires, avec l’accent mis sur l’équilibre des indices majeurs basés sur la situation réelle pouvant servir à la prévision de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique 2021-2025 et de la stratégie de développement socio-économique 2021-2030.

Le chef du gouvernement a exigé une bonne appréhension de la situation et une réponse politique proactive et efficace, une gestion unifiée des politiques macroéconomiques, une synergie harmonieuse des politiques monétaires, fiscales, d’investissement, commerciales et d’autres politiques dont l’objectif transversal consiste à maintenir la stabilité macroéconomique, à contrôler l’inflation, à promouvoir la croissance, à assurer les grands équilibres de l’économie.

Les efforts devraient se concentrer sur le perfectionnement des institutions de l’économie de marché à orientation socialiste ; la construction d’infrastructures stratégiques ; la restructuration économique associée au renouvellement du modèle de croissance, la restructuration de l’investissement public, des entreprises publiques et des organismes de crédit ; et le développement de l’économie numérique, de l’économie verte, de l’économie circulaire et de l’économie maritime, a-t-il indiqué.

Le plan se verra assigner les objectifs d’augmenter en 2025 les revenus intérieurs de 5 à 7%, les revenus des activités d’import-export d’environ 4 à 6% par rapport à 2024.

Le Premier ministre a demandé que les objectifs, orientations et solutions proposés dans le plan doivent suivre de près et concrétiser les points de vue, les objectifs, les trois percées stratégiques, les six tâches clés et les 12 groupes de tâches et solutions essentielles fixées par la résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

VNA/CVN