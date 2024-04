Long An nourrit de bonnes relations de coopération avec la République de Corée

Long An nourrit de bonnes relations de coopération avec des organes, organisations et entreprises sud-coréens, a déclaré le vice-président de son Comité populaire provincial Nguyên Van Ut, après sa visite du 22 au 26 avril en République de Corée.

Durant sa visite, la délégation de Long An a remis des lettres d'intention sur la coopération avec de nombreuses organisations et entreprises sud-coréennes, notamment celles sur la coopération entre Long An et JDC-Saigontel-Zennith dans le développement de parcs de haute technologie ; l’étude sur l’investissement dans les projets d'environnement pour développer l'économie circulaire à Long An. Il s'agit d'une prémisse importante qui ouvre la possibilité de recevoir une vague d'investissements sud-coréens de haute qualité à Long An, en particulier dans le développement des infrastructures et des hautes technologies.

La délégation s'est entretenue avec le gouverneur de la province de Jeju sur le potentiel de coopération en matière de développement économique, culturel et social entre les deux localités. Elle a travaillé avec le Centre de développement de la ville internationale libre de Jeju, les groupes Yooshin, Zenith... Elle a également participé à la Conférence sur la promotion des investissements - potentiel et opportunités pour le développement des infrastructures de Long An à Séoul, qui a réuni une centaine d’entreprises sud-coréennes.

La République de Corée est actuellement l'un des principaux partenaires de Long An, se classant au 3e sur 40 pays et territoires investissant dans la province méridionale avec 208 projets et plus de 975 millions d'USD de capitaux enregistrés. Au premier trimestre 2024, la province a accueilli six projets sud-coréens cumulant plus de 26,4 millions d'USD.

